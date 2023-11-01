Фото ⟩ На месте Золитудской трагедии появится Сад памяти

Должностные лица Рижской думы сегодня в 10:00 обследовали место памяти Золитудской трагедии, которое сейчас в городской среде Риги преобразуется в сад памяти жертв трагедии, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Сад памяти станет местом, где можно будет отдать дань памяти погибшим в трагедии, а также провести время в тишине.
Ландшафтный ансамбль Золитудского сада памяти будет состоять из окруженной насаждениями площади, холма тишины и прилегающего к саду линейного парка. На площади будут установлены 54 сферы разного размера из нержавеющей стали, символизирующие погибших в трагедии.
Как сообщалось, 21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, десятки получили тяжелые ранения.
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