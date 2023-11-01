В Ирландии многодетного латвийца судят за торговлю людьми. Потерпевшие - граждане Латвии

Двое мужчин, арестованных в Ирландии на прошлой неделе, предстали перед судом по обвинению как в торговле людьми, так и в отмывании денег. Ранее сообщалось, что двое задержанных являются гражданами Латвии, однако позднее выяснилось, что один из них - гражданин Армении, сообщает портал Baltic Ireland.
Мужчины были арестованы в ходе международной операции по задержанию подозреваемых в контрабанде людей в Ирландию с целью трудовой эксплуатации. Оба мужчины были доставлены в суд под усиленной охраной из близлежащего отделения Гарды (полиция Ирландии), где они находились под стражей с прошлого вторника. В суде были названы имена обвиняемых - Георгий (35-летний гражданин Латвии) и Армен (28-летний гражданин Армении).
Каждому было предъявлено по четыре обвинения в торговле людьми и по одному - в отмывании денег. Суду сообщили, что расследование было сложным и детальным и проводилось в разных юрисдикциях в течение последних 18 месяцев. Все четверо предполагаемых жертв являются гражданами Латвии, которые, как сообщается, прибыли в Ирландию самолетом и устроились на работу в ряд компаний в графстве Донегол.
Следователи сообщили суду, что они против освобождения мужчин под залог, с чем не согласилась защита.
Суд узнал, что Георгий - женатый отец четверых детей, гражданин Латвии и семь лет живет в Ирландии. Помимо обвинений в торговле людьми ему предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму 51 100 евро.
Армен также женатый мужчина, который несколько лет прожил в Ирландии. Помимо обвинений в торговле людьми, ему также предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму 14 060 евро.
Выслушав все стороны, судья объявил, что двум обвиняемым предоставлено право на освобождение под залог при соблюдении ряда условий - мужчины сдадут свои паспорта, не будут контактировать ни с кем из предполагаемых потерпевших или свидетелей, ежедневно будут отмечаться в полиции, жить по своим адресам и предоставят номера мобильных телефонов, по которым с ними можно связаться.
Залог за гражданина Латвии составил 10 000 евро, из которых 1 000 необходимо внести наличными, а их происхождение должно быть проверено. Залог за гражданина Армении также составил 10 000 евро.
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