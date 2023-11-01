В Ирландии многодетного латвийца судят за торговлю людьми. Потерпевшие - граждане Латвии

Мужчины были арестованы в ходе международной операции по задержанию подозреваемых в контрабанде людей в Ирландию с целью трудовой эксплуатации. Оба мужчины были доставлены в суд под усиленной охраной из близлежащего отделения Гарды (полиция Ирландии), где они находились под стражей с прошлого вторника. В суде были названы имена обвиняемых - Георгий (35-летний гражданин Латвии) и Армен (28-летний гражданин Армении).

Каждому было предъявлено по четыре обвинения в торговле людьми и по одному - в отмывании денег. Суду сообщили, что расследование было сложным и детальным и проводилось в разных юрисдикциях в течение последних 18 месяцев. Все четверо предполагаемых жертв являются гражданами Латвии, которые, как сообщается, прибыли в Ирландию самолетом и устроились на работу в ряд компаний в графстве Донегол.

Следователи сообщили суду, что они против освобождения мужчин под залог, с чем не согласилась защита.