Ср, 1.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Спутниковые снимки показывают, что рядом с Balticconnector находился корабль РФ

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Прокладка Balticconnector в Палдиски в 2019 году.
Прокладка Balticconnector в Палдиски в 2019 году. Фото: Kaader videost / Elering

Норвежская компания Vake на спутниковых снимках, датированных началом июня, заметила российское научно-исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое находилось вблизи газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

"Адмирал Владимирский" официально является российским научно-исследовательским судном, однако, по данным СМИ, корабль занимается разведкой. Еще до повреждения трубопровода Balticconnector, которое было констатировано в начале октября, западные СМИ сообщали, что Россия тайно составляет карту критически важной инфраструктуры в Северном море.

Спутниковые снимки показывают, что в начале июня "Адмирал Владимирский" находился примерно в 13 километрах от трубопровода. У Helsingin Sanomat также есть свидетельства очевидцев и фотографии корабля, похожего на "Адмирал Владимирский". 2 июня это судно следовало между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Следующие полторы недели "Адмирал Владимирский" плыл в сторону южной части Балтийского моря, пишет финская газета.

На данный момент известно, что как минимум два российских научно-исследовательских судна курсировали между Финляндией и Эстонией. СМИ предполагают, что так российские корабли собирают данные, которые затем могут быть использованы для саботажа критически важной инфраструктуры.

Это так называемые корабли-призраки с выключенными передатчиками. Норвежская компания Vake разрабатывает технологию обнаружения таких "кораблей-призраков". С Vake сотрудничают как частные компании, так и госучреждения. Vake для обнаружения "кораблей-призраков" использует передовые технологии и спутниковые снимки.

Помимо "Адмирала Владимирского", в июне возле Balticconnector находилось российское научно-исследовательское судно "Сибиряков", это же судно также находилось вблизи трубопровода в августе и сентябре.

Helsingin Sanomat недавно написала, что в России есть специальное подразделение, способное саботировать подводную инфраструктуру - Главное управление глубоководных исследований Минобороны России или ГУГИ.

Авария на подводном газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию и Финляндию, произошла в ночь на 8 октября. Также стало известно о повреждении кабеля связи. Финляндия расследует причину повреждения газопровода в финских водах, а власти Эстонии - повреждение кабеля связи в эстонских водах.

Недавно Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что со дна моря был поднят якорь, который, по всей видимости, повредил Balticconnector. Якорь мог принадлежать судну Newnew Polar Bear, зарегистрированному в Гонконге.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх