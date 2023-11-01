Спутниковые снимки показывают, что рядом с Balticconnector находился корабль РФ

Норвежская компания Vake на спутниковых снимках, датированных началом июня, заметила российское научно-исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое находилось вблизи газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
"Адмирал Владимирский" официально является российским научно-исследовательским судном, однако, по данным СМИ, корабль занимается разведкой. Еще до повреждения трубопровода Balticconnector, которое было констатировано в начале октября, западные СМИ сообщали, что Россия тайно составляет карту критически важной инфраструктуры в Северном море.
Спутниковые снимки показывают, что в начале июня "Адмирал Владимирский" находился примерно в 13 километрах от трубопровода. У Helsingin Sanomat также есть свидетельства очевидцев и фотографии корабля, похожего на "Адмирал Владимирский". 2 июня это судно следовало между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Следующие полторы недели "Адмирал Владимирский" плыл в сторону южной части Балтийского моря, пишет финская газета.
На данный момент известно, что как минимум два российских научно-исследовательских судна курсировали между Финляндией и Эстонией. СМИ предполагают, что так российские корабли собирают данные, которые затем могут быть использованы для саботажа критически важной инфраструктуры.
Это так называемые корабли-призраки с выключенными передатчиками. Норвежская компания Vake разрабатывает технологию обнаружения таких "кораблей-призраков". С Vake сотрудничают как частные компании, так и госучреждения. Vake для обнаружения "кораблей-призраков" использует передовые технологии и спутниковые снимки.
Помимо "Адмирала Владимирского", в июне возле Balticconnector находилось российское научно-исследовательское судно "Сибиряков", это же судно также находилось вблизи трубопровода в августе и сентябре.
Helsingin Sanomat недавно написала, что в России есть специальное подразделение, способное саботировать подводную инфраструктуру - Главное управление глубоководных исследований Минобороны России или ГУГИ.
Авария на подводном газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию и Финляндию, произошла в ночь на 8 октября. Также стало известно о повреждении кабеля связи. Финляндия расследует причину повреждения газопровода в финских водах, а власти Эстонии - повреждение кабеля связи в эстонских водах.
Недавно Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что со дна моря был поднят якорь, который, по всей видимости, повредил Balticconnector. Якорь мог принадлежать судну Newnew Polar Bear, зарегистрированному в Гонконге.
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