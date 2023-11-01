Спутниковые снимки показывают, что рядом с Balticconnector находился корабль РФ

"Адмирал Владимирский" официально является российским научно-исследовательским судном, однако, по данным СМИ, корабль занимается разведкой. Еще до повреждения трубопровода Balticconnector, которое было констатировано в начале октября, западные СМИ сообщали, что Россия тайно составляет карту критически важной инфраструктуры в Северном море.

Спутниковые снимки показывают, что в начале июня "Адмирал Владимирский" находился примерно в 13 километрах от трубопровода. У Helsingin Sanomat также есть свидетельства очевидцев и фотографии корабля, похожего на "Адмирал Владимирский". 2 июня это судно следовало между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Следующие полторы недели "Адмирал Владимирский" плыл в сторону южной части Балтийского моря, пишет финская газета.

На данный момент известно, что как минимум два российских научно-исследовательских судна курсировали между Финляндией и Эстонией. СМИ предполагают, что так российские корабли собирают данные, которые затем могут быть использованы для саботажа критически важной инфраструктуры.