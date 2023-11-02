К Европе приближается шторм Kieran - ожидаются волны высотой в 10 метров

Северо-Западная Европа готовится к сильным дождям и штормовым ветрам из-за приближения шторма Kieran. Французская метеорологическая служба Météo-France сообщила, что самый высокий уровень штормовой тревоги - красный - будет распространяться на три департамента Франции в Финистере, Кот-д-Арморе и Манше, а самый высокий уровень предупреждения о наводнении будет объявлен в двух из них. Второй самый высокий уровень тревоги - оранжевый - подходит для 17 других департаментов вдоль побережья вплоть до департамента Жиронда на юге Франции.

Ожидается, что шторм в Бретани достигнет берега ночью со скоростью ветра до 150 километров в час. Это может спровоцировать волны высотой до десяти метров, предупредил Оливье Каумонт из Météo-France. В МЧС Франции заявили, что разместят в наиболее уязвимых районах около 3200 пожарных.

Власти призывают жителей оставаться дома и держаться подальше от побережья, так как есть вероятность, что сломаются деревья и будут заблокированы дороги. Французская железнодорожная компания SNCF приостановила региональные услуги в наиболее уязвимых областях и также отменила некоторые рейсы скоростных поездов TGV. В Бельгии метеорологическая служба объявила об оранжевом уровне предупреждения у побережья Фландрии и желтом уровне предупреждения для остальной части страны. Города Брюссель, Антверпен и Льеж объявили, что со дня среды и на весь четверг закроют общественные парки.

Метеорологическая служба Великобритании также предупредила о сильных дождях. Ожидается, что в некоторых областях Англии Kieran достигнет скорости ветра до 112 километров в час и принесет наводнение. Железнодорожная компания Eurostar, предлагающая рейсы из континентальной Европы в Великобританию, заявила, что предполагает нарушения и более медленные поездки.