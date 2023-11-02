Путин предупредил о диверсиях на объектах глобальной инфраструктуры

"Но вот что нас действительно беспокоит, в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии, или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Путин назвал взрывы на Nord Stream "провокацией стран Запада". Этим же он объяснил и повреждения на газопроводе между Финляндией и Эстонией - Balticconnector.

"Да, за прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидные вещи, видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", - сказал Путин.

Как сообщалось, авария на подводном газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию и Финляндию, произошла в ночь на 8 октября. Также стало известно о повреждении кабеля связи. Финляндия расследует причину повреждения газопровода в финских водах, а власти Эстонии - повреждение кабеля связи в эстонских водах.

Недавно Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что со дна моря был поднят якорь, который, по всей видимости, повредил Balticconnector. Якорь мог принадлежать судну Newnew Polar Bear, зарегистрированному в Гонконге.

Кроме того, норвежская компания Vake на спутниковых снимках, датированных началом июня, возле Balticconnector заметила российское научно-исследовательское судно "Адмирал Владимирский".