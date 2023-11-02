В Риге выступит Тилль Линдеманн

Одноименный музыкальный проект Тилль Линдеманн запустил еще в 2015 году. Тогда в напарники себе он взял шведского продюсера и культового метал-музыканта Петера Тэгтгрена (‎Pain, Hypocrisy). Новая группа Lindemann начала более активно развиваться, когда основной проект Линдеманна, Rammstein, взял творческую паузу.

В 2020 году Тилль собрал новую группу Till Lindemann.

Новый проект немецкого музыканта выпустил несколько синглов, закрепив их популярность клипами провокационного содержания. Практически в каждом клипе имеется социальный подтекст. Видео-работы Mathematik, Steh auf, Ich weiß es nicht, Knebel собрали больше 65 миллионов просмотров на YouTube. На днях артист выпустил новый клип на песню Sport Frei, где затронута система допинга, которая помогала с победами спортсменам во времена ГДР.

Официальный старт тура артиста состоится 8 ноября на арене Quarterback Real Estate Arena в Лейпциге. Далее следуют еще десять концертов в Германии, а также в Чехии, Словакии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Бельгии, Великобритании, Нидерландах и Франции.

На сольный тур за 48 часов было продано более 80 000 билетов. Билеты на концерты в Лингене, Франкфурте и Антверпене уже полностью распроданы.

На концерте в Риге певец исполнит свои лучшие песни и представит новые работы. Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss, а подробная информация о туре - на официальном сайте артиста www.till-lindemann.com.