В Эстонии на балкон дома бросили самодельную бомбу, пострадала 70-летняя женщина

Как сообщил Postimees руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес, полиция была проинформирована о происшествии сегодня рано утром. На место происшествия выехала группа саперов, которая установила, что это была бомба, сделанная из средства для чистки труб.

"Скорая помощь также осмотрела 70-летнюю женщину, пострадавшую от взрыва. К счастью, ее травмы несерьезны", - сказал Варес.

В настоящее время следователи работают над тем, чтобы установить личность человека, который бросил бомбу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.