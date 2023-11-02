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В Эстонии на балкон дома бросили самодельную бомбу, пострадала 70-летняя женщина

rus.postimees.ee
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Эстонские саперы. Иллюстративное фото.
Эстонские саперы. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

Во вторник вечером на балкон многоквартирного дома по адресу Кооли, 14 в волости Харку бросили бомбу, сделанную из средства для чистки труб, пишет Rus.Postimees.

Как сообщил Postimees руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес, полиция была проинформирована о происшествии сегодня рано утром. На место происшествия выехала группа саперов, которая установила, что это была бомба, сделанная из средства для чистки труб.

"Скорая помощь также осмотрела 70-летнюю женщину, пострадавшую от взрыва. К счастью, ее травмы несерьезны", - сказал Варес.

В настоящее время следователи работают над тем, чтобы установить личность человека, который бросил бомбу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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