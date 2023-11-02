Маркус Рива об отцовстве: "Да, я думал об этом"

Поскольку фильм Mans tētis - Intars Busulis затрагивает тему семьи и отношений, Катрине задавала Маркусу вопросы личного характера - например, думал ли он о том, чтобы завести детей?

"Да, я думал об этом, я человек, я думаю о многом разном", - сказал Маркус Рива.

Однако артист отметил, что до такого важного шага, как рождение детей, еще предстоит пройти некоторый путь.

Певец неохотно рассказывает о своей личной жизни. В программе Radio SWH Рива объяснял, почему такая секретность и как у него дела в этом плане.

"В этой области все в порядке, все на своих местах... - сказал Маркус. - Да, как-то я об этом мало говорил и рассказывал. Я думаю, что надо оставить какое-то место для тайны и не раскрывать всего в своей жизни и личной жизни".

Он думает, что достаточно рассказал о себе, о своей работе, о том, где живет, и даже о том, что кладет в тарелку, поэтому должно быть что-то, что известно только ему самому.

На вопрос, не требуют ли фанаты открытости и по этой теме, певец ответил, что этого никто не просил: "Люди спрашивают и интересуются этими вещами, но почему-то в данный момент мне не хочется рассказывать об этом".

Напомним, в прошлую среду, 25 октября, состоялась презентация нового альбома Бусулиса Spēlē savā burvju flautā и премьера фильма Mans tētis - Intars Busulis.

Больше смотрите на 1188.lv.