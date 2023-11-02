Для части рижан это последняя зима, когда нужно чистить тротуары возле дома

Если прошлой зимой тротуары централизованно расчищались только в историческом центре Риги, то этой зимой они будут расчищаться на улицах 1-й и 2-й категорий по всему городу, а зимой 2024-2025 гг. самоуправление будет централизованно чистить тротуары на всех улицах.

Ланге заверил, что городские службы готовы к зиме.

Предстоящей зимой будет расчищаться 1042 км тротуаров, на что выделено 3,7 млн евро.

Для расчистки тротуаров будет использована 51 единица техники, 11 из которых принадлежат самоуправлению, а остальные - предприятию Hagberg.

О том, где будет производиться централизованная уборка тротуаров, владельцы недвижимости могут узнать на сайте самоуправления riga.lv/lv/ziema. Также здесь можно будет узнать, какие участки тротуаров уже убраны, где будет проводиться расчистка и другую актуальную информацию.

Как сообщалось, в прошлом году самоуправление приняло решение в течение трех лет перейти на централизованную расчистку тротуаров. Прошлой зимой централизованно расчищались тротуары в историческом центре столицы. Существовавшая ранее система, при которой собственники недвижимости сами расчищали тротуары, была признана неэффективной, так как были тротуары, которые расчищались, а были участки, которые только посыпались солью, или владельцы зданий вообще ничего не делали. Поэтому в прошлом году было принято решение о том, что самоуправление само будет убир