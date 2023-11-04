Видео ⟩ Смольянинов о встрече с Путиным: "Он выдающийся понторез"

"Он [В. Путин. - Прим. ред.] вообще по психотипу, как я понимаю, человек, который умеет произвести впечатление", - заметил Артур Смольянинов.

По его мнению, Путин из тех людей, которые быстро хватают суть.

Он может ничего не знать, но произведет впечатление: "Он выдающийся понторез. Блестящий [...].

Ты понимаешь, что у него язык подвешен, а это на людей попроще производит неизгладимое впечатление", - вспоминает актер свои наблюдения.

Смольянинов подчеркнул, что во время встречи был содержательный разговор, но после него ничего не осталось. Словно белый лист.

"Как будто бы поговорил с пустотой, но содержательно. Это, очевидно, какие-то приемы есть в психологии", - резюмировал артист.

Напомним, Артур Смольянинов приехал в Латвию 27 сентября 2022 года. Еще когда он жил в России, кроме кинокарьеры, Артур стал заниматься музыкой. Здесь, в Латвии, он создал проект cheLovek. В нем задействованы музыканты из Латвии. Вместе они работают над созданием мини-альбома из четырех песен. Артур начал учить латышский язык.

Видео: Интервью с Артуром Смольяниновым