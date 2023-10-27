27 октября российскому актёру и музыканту Артуру Смольянинову исполняется 40 лет. Чего хотел в детстве и чего боится сейчас Смольянинов, который осудил войну в Украине, покинул родину и живёт в Латвии?
"Нет дня, чтобы я не думал о смерти". 10 вопросов Артуру Смольянинову
RUS TVNET попросил Артура Смольянинова закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. В детстве я хотел… всего.
2. Я не могу без восторга говорить о... тишине.
3. Мы поладим, если... у тебя есть противоядие.
4. Мне стыдно... бывает.
5. 40 лет - это... черта.
6. Больше всего в Латвии... ветра.
7. Мой любимый литературный герой... Арагорн.
8. Моя родина... во мне.
9. Нет дня, чтобы… я не думал о смерти.
10. Я боюсь... себя.
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