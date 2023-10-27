"Нет дня, чтобы я не думал о смерти". 10 вопросов Артуру Смольянинову

RUS TVNET попросил Артура Смольянинова закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. В детстве я хотел… всего.

2. Я не могу без восторга говорить о... тишине.

3. Мы поладим, если... у тебя есть противоядие.

4. Мне стыдно... бывает.

5. 40 лет - это... черта.

6. Больше всего в Латвии... ветра.

7. Мой любимый литературный герой... Арагорн.

8. Моя родина... во мне.

9. Нет дня, чтобы… я не думал о смерти.

10. Я боюсь... себя.