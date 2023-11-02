Видео ⟩ В РФ показали видео с модернизированной версией танка Т-90М

В пресс-службе Уралвагонзавода заявили, что в новой конфигурации танка Т-90М улучшены некоторые характеристики, подчеркнуты его маневренность и скорость по сравнению с предыдущими версиями.

Обновленный Т-90М имеет модификации, основанные на реальном боевом опыте, в том числе войне в Украине. Модификации включают усиление защиты направляющих танка, передней и задней части корпуса. Особенно оптимизирована защита башни.

Одним из основных изменений является замена брони в "мягком корпусе" танка на более прочную. В компании заявляют, что эта модификация повысит общую живучесть танка на поле боя.

Эти танки еще называют "Прорыв". В армии России этот танк считается самой современной боевой платформой. Это глубокая модернизация основного боевого танка Т-90.

Танк Т-90М значительно опережает своего предшественника Т-90 по своей боевой эффективности, сохраняя при этом преимущества предыдущей модели.

Танк был построен российским машиностроительным предприятием "Уралвагонзавод", расположенным в Нижнем Тагиле. Эти танки поступили на вооружение российской армии в 1992 году, а в феврале 2001 года индийская армия подписала контракт на поставку 310 танков Т-90С. 124 танка были произведены в России, а остальные доставлены в Индию для окончательной доработки.

Напомним, что ранее украинская армия уже не раз уничтожала российские танки Т-90М. Например, украинские солдаты из 66-й механизированной бригады уничтожили российский танк Т-90М управляемой противотанковой ракетой. На опубликованном видео видно, что танк взорвался после точного попадания.