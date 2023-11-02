Фото, Видео ⟩ На Западную Европу обрушился шторм: отменены рейсы, есть погибшие

В Западной Европе бушует шторм Kieran, на атлантическом побережье Франции порывы ветра достигают 180 километров в час (50 метров в секунду).
Сильный ветер и дождь также обрушились на юг Англии и Нормандские острова, где сообщается о порывах ветра до 160 километров в час (44 метра в секунду).
В прибрежных городах Корнуолла и Девона сотни школ были закрыты, поскольку упавшие деревья и наводнения нарушили движение транспорта. Отменены рейсы из аэропортов Джерси, Гернси и Олдерни.
Storm #Ciaran is battering western Europe and has killed at least one person.— AccuWeather (@accuweather) November 2, 2023
The storm has left 1.2 million homes without power as winds of over 80 mph hit the French coast. #StormCiaran pic.twitter.com/oNLwc13UEh
Rip la journaliste de BFM TV 😭🤣 #Tempete #CIARAN @BFMTV pic.twitter.com/uabYibI0tD— Kevin Le Riguer (@KevinLeRiguer2) November 2, 2023
Нидерландская авиакомпания KLM отменила все рейсы в Нидерланды в четверг, 2 ноября.
На западе Франции отменено движение пригородных поездов, а утром в четверг, 2 ноября, все дороги в регионе Финистер в Бретани были закрыты. Около 1,2 миллиона домохозяйств во Франции остались без электричества в четверг.
Кроме того, сообщается о гибели во Франции одного человека: в результате упавшего на грузовик дерева погиб водитель. Также от падения дерева в Германии погибла молодая женщина, сообщает Deutsche Welle.
Галерея: На Европу обрушился шторм Kieran
Синоптики объявили желтое предупреждение и сообщают о сильном ветре на юге Англии. Это означает, что из-за летающих обломков существует риск для людей.
Эксперты говорят, что этот шторм может стать самым сильным за последние годы для Великобритании и Франции.
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