Фото, Видео ⟩ На Западную Европу обрушился шторм: отменены рейсы, есть погибшие

Сильный ветер и дождь также обрушились на юг Англии и Нормандские острова, где сообщается о порывах ветра до 160 километров в час (44 метра в секунду).

В прибрежных городах Корнуолла и Девона сотни школ были закрыты, поскольку упавшие деревья и наводнения нарушили движение транспорта. Отменены рейсы из аэропортов Джерси, Гернси и Олдерни.

Storm #Ciaran is battering western Europe and has killed at least one person.



The storm has left 1.2 million homes without power as winds of over 80 mph hit the French coast. #StormCiaran pic.twitter.com/oNLwc13UEh — AccuWeather (@accuweather) November 2, 2023

Нидерландская авиакомпания KLM отменила все рейсы в Нидерланды в четверг, 2 ноября.

На западе Франции отменено движение пригородных поездов, а утром в четверг, 2 ноября, все дороги в регионе Финистер в Бретани были закрыты. Около 1,2 миллиона домохозяйств во Франции остались без электричества в четверг.

Кроме того, сообщается о гибели во Франции одного человека: в результате упавшего на грузовик дерева погиб водитель. Также от падения дерева в Германии погибла молодая женщина, сообщает Deutsche Welle.

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Синоптики объявили желтое предупреждение и сообщают о сильном ветре на юге Англии. Это означает, что из-за летающих обломков существует риск для людей.

Эксперты говорят, что этот шторм может стать самым сильным за последние годы для Великобритании и Франции.