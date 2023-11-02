Министр: Украина с оптимизмом смотрит на переговоры о вступлении в ЕС

Выступая перед журналистами в Берлине, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина находится на пути к выполнению своих обязательств по началу переговоров о вступлении.

"Мы настроены оптимистично. Мы провели много реформ и приняли законы, которые были необходимы для выполнения рекомендаций по их реализации", - сказал он.

На вопрос журналистов о его ожиданиях от решения Европейского совета в конце года Кулеба ответил, что является "оптимистичным реалистом".

"Мы ждем решения Евросовета открыть переговоры с Украиной. Перед тем мы ждем оценки от Еврокомиссии по выполнению семи рекомендаций", - отметил министр.

На саммите ЕС в Брюсселе, который пройдет 14 и 15 декабря, расширение Европейского союза станет одной из главных тем. К тому времени Европейская комиссия представит свои отчеты по заявкам Украины и Молдовы на членство в ЕС.