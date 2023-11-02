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Министр: Украина с оптимизмом смотрит на переговоры о вступлении в ЕС

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: PA/Scanpix

Украина настроена оптимистично относительно переговоров о вступлении в ЕС, об этом заявил в четверг, 2 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Выступая перед журналистами в Берлине, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина находится на пути к выполнению своих обязательств по началу переговоров о вступлении.

"Мы настроены оптимистично. Мы провели много реформ и приняли законы, которые были необходимы для выполнения рекомендаций по их реализации", - сказал он.

На вопрос журналистов о его ожиданиях от решения Европейского совета в конце года Кулеба ответил, что является "оптимистичным реалистом".

"Мы ждем решения Евросовета открыть переговоры с Украиной. Перед тем мы ждем оценки от Еврокомиссии по выполнению семи рекомендаций", - отметил министр.

На саммите ЕС в Брюсселе, который пройдет 14 и 15 декабря, расширение Европейского союза станет одной из главных тем. К тому времени Европейская комиссия представит свои отчеты по заявкам Украины и Молдовы на членство в ЕС.

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