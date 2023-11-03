Уран, отношения с Россией и французские школы. Какие вопросы Эммануэль Макрон обсуждал в Казахстане и Узбекистане

По его словам, после начала войны в Украине российское влияние в Центральной Азии стало ослабевать. «Военного сотрудничества стало меньше. Правительства стран Центральной Азии не говорят об этом открыто, но это происходит», — сказал политолог.

В каком еще сырье заинтересована Франция?

Макрон на выставке Фото: AFP

На казахско-французском бизнес-форуме Токаев предложил французским компаниям сотрудничество в добыче и переработке редких металлов.

На территории Казахстана, по словам главы государства, расположено примерно 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью более 46 трлн долларов.

«Сегодня мы уже производим 16 из 30 редкоземельных материалов, необходимых для экономики ЕС, и обеспечиваем 70% потребностей европейского рынка в фосфоре. Мы располагаем месторождениями еще девяти видов сырья, которые могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций», — сказал президент Казахстана.

Однако только два документа в сфере энергетики были подписаны главами Казахстана и Франции — соглашение о строительстве ветроэлектростанции и декларация о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам.

Макрон отметил, что Франция готова помочь Казахстану в достижении углеродной нейтральности к 2060 году, то есть в переходе на «зеленую» энергетику. Строительство ветряной электростанции мощностью в 1,2 ГВт станет одной из этих мер, пишет Елисейский дворец.

«Сырье в обмен на услуги и товары»

Действительно, Франция заинтересована в Казахстане не только как в поставщике нефти и урана, но и как в источнике редкоземельных металлов, считает общественный деятель и экономист Айдар Алибаев.