1 и 2 ноября Эммануэль Макрон посетил Казахстан и Узбекистан с официальным визитом, основной целью которого было укрепление энергетической безопасности Франции, а также прояснение позиций двух крупных центральноазиатских государств в отношении России и ее нынешней политики.
Уран, отношения с Россией и французские школы. Какие вопросы Эммануэль Макрон обсуждал в Казахстане и Узбекистане
Увеличение поставок урана во Францию
1 ноября президент Франции посетил с официальным визитом Астану. На пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Францию «ключевым и надежным партнером». Эммануэль Макрон в ответ поблагодарил Токаева за соблюдение западных санкций в отношении России.
Одной из приоритетных тем на встрече президентов стал энергетический сектор.
Казахстан выразил готовность увеличить объемы экспорта сырой нефти во Францию, сообщила Акорда (аппарат президента). Более того, Токаев заявил, что «существует огромный потенциал для сотрудничества» по поставкам урана во Францию.
«Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции. Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе», — отметил Токаев.
Казахстан же надеется на французские технологии для повышения квалификации собственных инженеров и развития отечественной атомной энергетики.
«Казахи очень заинтересованы в нашем ядерном опыте», — рассказал член французской делегации в Казахстане.
Как ранее отмечало агентство Bloomberg, цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан — укрепление энергетической безопасности Франции.
Источники издания рассказали, что французские власти хотят увеличить объем поставок урана из Казахстана и Узбекистана после потери крупного поставщика в лице Нигера.
Европейский союз наложил санкции на Нигер, второго крупного поставщика урана в Европу, после прихода там к власти военной хунты, настроенной антифранцузски.
2 ноября в Самарканде прошли переговоры Макрона с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Это первый официальный визит президента Франции в эту страну за последние 30 лет.
По итогам переговоров Мирзиёев встретился с главой французской компании Orano Клодом Имовеном. Orano — один из крупнейших в мире производителей урана и ядерного топлива.
На встрече Мирзиёев обсудил с президентом французской компании вопрос увеличения объемов добычи урана в Узбекистане. С 2020 года Orano разрабатывает урановое месторождения Джелгенди.
Отдаление Центральной Азии от России
На встрече с Токаевым в Астане Макрон подчеркнул, что Париж относится к Казахстану с «большим вниманием и уважением» за его выбор, который состоит в «отказе быть вассалом нескольких держав».
Ранее источники из окружения Макрона рассказали Bloomberg, что вторая причина поездки президента Франции — cклонить бывшие советские республики к выходу за рамки зависимости от России.
Французский лидер поблагодарил Токаева за его позицию по российскому военному вторжению в Украину, поскольку глава Казахстана неоднократно подчеркивал важность признания суверенитета и территориальной целостности стран.
В июне прошлого года Токаев отказался признавать независимость самопровозглашенных и признанных Россией ДНР и ЛНР. Глава Казахстана назвал эти «республики» квазигосударственными территориями.
Визит Макрона состоялся во времена «глубоких изменений» в отношениях стран Центральной Азии с Россией, которая доминировала в регионе более ста лет, подчеркнул в интервью Би-би-си политолог из Астаны Досым Сатпаев.
По его словам, после начала войны в Украине российское влияние в Центральной Азии стало ослабевать. «Военного сотрудничества стало меньше. Правительства стран Центральной Азии не говорят об этом открыто, но это происходит», — сказал политолог.
В каком еще сырье заинтересована Франция?
На казахско-французском бизнес-форуме Токаев предложил французским компаниям сотрудничество в добыче и переработке редких металлов.
На территории Казахстана, по словам главы государства, расположено примерно 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью более 46 трлн долларов.
«Сегодня мы уже производим 16 из 30 редкоземельных материалов, необходимых для экономики ЕС, и обеспечиваем 70% потребностей европейского рынка в фосфоре. Мы располагаем месторождениями еще девяти видов сырья, которые могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций», — сказал президент Казахстана.
Однако только два документа в сфере энергетики были подписаны главами Казахстана и Франции — соглашение о строительстве ветроэлектростанции и декларация о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам.
Макрон отметил, что Франция готова помочь Казахстану в достижении углеродной нейтральности к 2060 году, то есть в переходе на «зеленую» энергетику. Строительство ветряной электростанции мощностью в 1,2 ГВт станет одной из этих мер, пишет Елисейский дворец.
«Сырье в обмен на услуги и товары»
Действительно, Франция заинтересована в Казахстане не только как в поставщике нефти и урана, но и как в источнике редкоземельных металлов, считает общественный деятель и экономист Айдар Алибаев.
Он отмечает, что в мире растет спрос на электроавтомобили, в сборке которых используются редкоземельные металлы. Более того, в оборонной промышленности также есть спрос на подобные металлы.
«Европейским странам надо восполнять свои склады более совершенной техникой, надо восстановить то, что отдали на войну в Украину. Военная промышленность требует и нуждается в редкоземельных металлах. Я полагаю, что интерес Макрона к [Казахстану] объясняется всплеском спроса на месторождения и их разработку», — сказал Алибаев.
Он добавил, что Франция в обмен на ресурсы может предложить Казахстану технологии и свои товары. «На протяжении всех 32 лет независимости мы, как и Россия, сидящая на нефтяной игле, живем по этой формуле: сырье в обмен на все остальное», — пояснил экономист.
Помимо промышленных проектов, Франция стремится и к культурному обмену, отметил Алибаев. Так, Токаев заключил соглашение с Макроном об открытии французских школ и преподавании французского языка в средних классах. В Узбекистане же планируют открыть французский университет.
Центральной Азии предлагают определиться
Айдар Алибаев отметил, что в последние годы к странам Центральной Азии, особенно к Узбекистану и Казахстану, растет интерес со стороны Китая, европейских стран, США и Турции. Наглядным примером стали встречи стран в дипломатическом формате С5+1.
29 сентября в Берлине прошел первый саммит «Центральная Азия — Германия», в котором приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 19 сентября в Нью-Йорке состоялся саммит «Центральная Азия — США» в аналогичном составе.
Центральноазиатские республики важны своим географическим и геополитическим положением, мировые державы хотят перетянуть эти страны на свою сторону, считает экономист.
«Интерес есть [к Казахстану], потому что мы имеем огромную границу с Россией и Китаем. Отношения с ними в будущем — это главный вопрос, который занимает западные государства. Именно через Казахстан будут решать эти вопросы. Насколько мне известно, Токаеву со стороны США, Европы и Китая было предложено определиться, с кем он», — сказал Алибаев.
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