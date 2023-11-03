"Бригады аль-Кассам": что известно о военном крыле ХАМАС

В августе 2020 года министерство юстиции Израиля сообщило, что ему удалось пресечь перечисление пожертвований ХАМАС в биткойнах. Согласно этому сообщению, "Бригады аль-Кассам" призывали к соответствующим пожертвованиям на своих страницах в социальных сетях в начале 2019 года.

Годом ранее министерство финансов США уже опубликовало список лиц, ответственных за перевод "десятков миллионов долларов" между "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР) и "Бригадами аль-Кассама". По данным ведомства, главную роль в этом сыграл банк, связанный с ливанской группировкой "Хезболлах".

Контрабандное оружие

Количество и виды вооружений, использованных в ходе атаки 7 октября - ракеты, снаряды, беспилотники и стрелковое оружие, - а также продолжающиеся с тех пор обстрелы Израиля свидетельствуют об огромном арсенале, имеющемся в распоряжении ХАМАС и его военного крыла. Достоверные цифры неизвестны.

Большая часть оружия, очевидно, ввозится в сектор Газа контрабандой. По мнению израильского эксперта по безопасности Мильштейна, наиболее важными являются иранские поставки через Сирию и через Ливан, где в транспортировке оружия участвует "Хезболлах".

Этот маршрут подтвердил в декабре 2020 года и Зиад ан-Нахала, лидер также поддерживаемой Ираном палестинской группировки "Исламский джихад". Иерусалимский институт стратегии и безопасности (JISS) приводит на своем сайте цитату из интервью, которое ан-Нахала дал дружественному Ирану каналу "Аль-Маядин" в 2020 году: "Все обычные вооружения поступали в Газу через... "Хезболлах" и Сирию. Вся ось сопротивления (так руководство Тегерана называет сеть антиизраильских игроков) была задействована в их транспортировке". В Сирии также существуют тренировочные лагеря, где боевики ХАМАС проходят специальную подготовку по изготовлению ракет, цитирует далее JISS интервью с ан-Нахалой.