Миллионер Круминьш рассказал, почему однажды на 5 лет отказался от дочери

"Мне вообще все равно, что вы все обо мне думаете. Но мне важно, что будут думать дети и внуки. Это для меня главное", - сказал Круминьш.

Продолжая тему о детях, Юлий рассказал, что с одной из дочерей в свое время прервал отношения на пять лет. "Она пришла с тем парнем, я видел, каков он. Я сказал - если ты выйдешь за него, ты мне больше не дочь. Она взяла и вышла замуж".

С сыном дочери Круминьш впервые встретился только тогда, когда тому было уже пять лет. На вопрос, сожалеет ли он о своих действиях, он отвечает: "Это мой характер. Я пытаюсь сказать себе, что не могу простить предательство". Оглядываясь назад сейчас, миллионер признается, что хотел увидеть внука, но не смог побороть свою гордость. Он также признается, что в то время был настолько занят делами, что у него не было времени во все вникнуть.

Со временем отношения отца и дочери улучшились.

У Юлия Круминьша трое детей - каждый от своей матери. У него также 15 внуков. Он всегда подчеркивал, что самой большой ценностью для него является его семья и он ее глава. Бизнесмен рад заботиться о своих ближайших родственниках.

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