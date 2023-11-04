"Как дома, но в гостях": украинец Денис о Даугавпилсе

"Там, где я родился, там мой дом. Там я чувствую себя собой", - говорит 20-летний Денис из Купянска Харьковской области. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он живет и работает в Даугавпилсе.
Российские войска оккупировали Купянск в самом начале войны - 27 февраля 2022 года. Освободительные бои за районный центр начались 8 сентября 2022 года, 10 сентября 2022 года ВСУ объявили об освобождении Купянска. Но бои за Харьковскую область все еще идут. "Поначалу было страшно, потом как-то привык", - вспоминает он первые дни войны.
Денису удалось выбраться. Он рассказывает о своем долгом и трудном пути в Латвию и помощи со стороны латвийского консульства. Теперь молодой человек живет и работает в Даугавпилсе, позже к нему приехали и родители.
В Даугавпилсе ему хорошо. Нет языкового барьера, и можно легко найти новые связи для общения, но он все еще мечтает вернуться домой: "Мы просто патриоты. Мы любим свою страну. Мы хотим домой. Не хотим, чтобы там был хаос и разруха".
Видео: Денис из Купянска в проекте "Мы здесь"
Денис из Купянска - новый герой проекта "Мы здесь".
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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