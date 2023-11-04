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"Как дома, но в гостях": украинец Денис о Даугавпилсе

Chayka.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Chayka.lv/Ирина Маскаленко

"Там, где я родился, там мой дом. Там я чувствую себя собой", - говорит 20-летний Денис из Купянска Харьковской области. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он живет и работает в Даугавпилсе. 

Российские войска оккупировали Купянск в самом начале войны - 27 февраля 2022 года. Освободительные бои за районный центр начались 8 сентября 2022 года, 10 сентября 2022 года ВСУ объявили об освобождении Купянска. Но бои за Харьковскую область все еще идут. "Поначалу было страшно, потом как-то привык", - вспоминает он первые дни войны. 

Фото: Chayka.lv/Ирина Маскаленко

Денису удалось выбраться. Он рассказывает о своем долгом и трудном пути в Латвию и помощи со стороны латвийского консульства. Теперь молодой человек живет и работает в Даугавпилсе, позже к нему приехали и родители. 

В Даугавпилсе ему хорошо. Нет языкового барьера, и можно легко найти новые связи для общения, но он все еще мечтает вернуться домой: "Мы просто патриоты. Мы любим свою страну. Мы хотим домой. Не хотим, чтобы там был хаос и разруха".

Видео: Денис из Купянска в проекте "Мы здесь"

Денис из Купянска - новый герой проекта "Мы здесь". 

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo
*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.

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