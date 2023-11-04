"Как дома, но в гостях": украинец Денис о Даугавпилсе

Российские войска оккупировали Купянск в самом начале войны - 27 февраля 2022 года. Освободительные бои за районный центр начались 8 сентября 2022 года, 10 сентября 2022 года ВСУ объявили об освобождении Купянска. Но бои за Харьковскую область все еще идут. "Поначалу было страшно, потом как-то привык", - вспоминает он первые дни войны.

Фото: Chayka.lv/Ирина Маскаленко

Денису удалось выбраться. Он рассказывает о своем долгом и трудном пути в Латвию и помощи со стороны латвийского консульства. Теперь молодой человек живет и работает в Даугавпилсе, позже к нему приехали и родители.

В Даугавпилсе ему хорошо. Нет языкового барьера, и можно легко найти новые связи для общения, но он все еще мечтает вернуться домой: "Мы просто патриоты. Мы любим свою страну. Мы хотим домой. Не хотим, чтобы там был хаос и разруха".

Видео: Денис из Купянска в проекте "Мы здесь"

Денис из Купянска - новый герой проекта "Мы здесь".

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo

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