Подросткам в Латвии стали чаще выписывать антидепрессанты. В чем риски?

"Это, скорее, положительный момент, который свидетельствует о том, что все больше молодых людей, страдающих тяжелыми расстройствами, получают соответствующую помощь", - говорит детский психиатр, добавляя, что неправильное использование антидепрессантов, как и любых других лекарственных средств, несомненно, потенциально вредно для здоровья, но для этого существуют соответствующие рекомендации, ограничения в назначении и другие механизмы контроля.

Однако Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи и Латвийской ассоциации ментального здоровья подростков, считает сложившуюся ситуацию тревожной. Он отмечает, что в настоящее время в Латвии наблюдается самый быстрый в ЕС рост использования антидепрессантов, и в значительной степени - среди молодых людей. По его наблюдениям, молодые люди, принимающие или ранее принимавшие антидепрессанты, гораздо чаще обращаются в возглавляемый им центр.

"В-третьих, черный рынок. Психотропные препараты стали вторым по востребованности "наркотиком" среди молодежи, которая в основном покупает их в Telegram. Хотя антидепрессанты не являются веществом, которое чаще всего покупают таким образом, это говорит о том, что популярность психотропных препаратов среди молодежи очень высока. Следует также отметить, что значительная часть препаратов попадает на нелегальный рынок через молодых людей, которым они выписаны легально", - говорит Константинов.

По словам психотерапевта, согласно клиническим рекомендациям, антидепрессанты не являются препаратами первого выбора для подростков. Даже если они назначаются подростку, это должно происходить только в сочетании с психологической поддержкой или психотерапией. Одна из причин заключается в том, что антидепрессанты не очень эффективны в этой возрастной группе - у подростков они обычно не эффективнее плацебо или же не дают значительных улучшений, в то время как риски значительны - привыкание, гормональные изменения, влияние на развитие мозга и др.