28-летняя блогер София Стужук сделала ряд пластических операций

Украинская инфлюенсер София Стужук уже некоторое время находится в Турции со своим мужем рижанином Антоном Левданским и детьми. Подписчикам она рассказала, что недавно провела ряд пластических операций.
Ранее Стужук исправляла нос, глазные веки, а также делала другие улучшения.
Фолловерам она сообщила, что решилась на процедуры в 28 лет. Сейчас на лице отек, но она утверждает, что изменения минимальные. Вся красота будет видна, когда спадет отек.
Подробнее об операции она пообещала рассказать, опубликовав видеообзор в своих соцсетях. Теперь она наслаждается теплой погодой в Турции со своей семьей, ежедневно публикуя кадры в Instagram.
Инфлюенсер уже выражает волнение по поводу результата операции, на этот раз она тщательно выбирала хирурга, поскольку раньше результат ее не устраивал. Эти операции были продуманы, с целью коррекции последствий ранее проведенных пластических операций.
София также объяснила своим подписчикам: "Я принимаю и не отрицаю свой нос, такой, какой дал мне бог. Я также принимаю грудь, которая у меня появилась после третьего ребенка. Я принимаю и не отрицаю свои грустные веки. Я принимаю все так, как было от природы, поэтому я также примите мое желание измениться".
Она отметила, что это точно не последняя пластическая операция.
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