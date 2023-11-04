28-летняя блогер София Стужук сделала ряд пластических операций

Ранее Стужук исправляла нос, глазные веки, а также делала другие улучшения.

Фолловерам она сообщила, что решилась на процедуры в 28 лет. Сейчас на лице отек, но она утверждает, что изменения минимальные. Вся красота будет видна, когда спадет отек.

София Стужук Фото: Sofija Stužuka/Telegram

Подробнее об операции она пообещала рассказать, опубликовав видеообзор в своих соцсетях. Теперь она наслаждается теплой погодой в Турции со своей семьей, ежедневно публикуя кадры в Instagram.

Инфлюенсер уже выражает волнение по поводу результата операции, на этот раз она тщательно выбирала хирурга, поскольку раньше результат ее не устраивал. Эти операции были продуманы, с целью коррекции последствий ранее проведенных пластических операций.

София также объяснила своим подписчикам: "Я принимаю и не отрицаю свой нос, такой, какой дал мне бог. Я также принимаю грудь, которая у меня появилась после третьего ребенка. Я принимаю и не отрицаю свои грустные веки. Я принимаю все так, как было от природы, поэтому я также примите мое желание измениться".

Она отметила, что это точно не последняя пластическая операция.