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Ночью в Риге демонтирован памятник Келдышу

rus.tvnet.lv/LETA
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Памятник советскому академику Мстиславу Келдышу в Риге
Памятник советскому академику Мстиславу Келдышу в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

Прошедшей ночью на пятницу, 3 ноября, в Риге демонтирован памятник советскому академику Мстиславу Келдышу, подтвердили агентству LЕТА в Рижской думе.

Памятник был перевезен на склад Рижского агентства памятников на улице Вароню, 13.

Решение о демонтаже памятника Келдышу Рижская дума приняла 18 октября. Ранее предложение о демонтаже памятника, установленного в 1978 году у городского канала, одобрил и Рижский совет по памятникам.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Рижская дума приняла решение о переименовании улицы Келдыша в честь братьев Каудзишей.

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