Ночью в Риге демонтирован памятник Келдышу

Памятник был перевезен на склад Рижского агентства памятников на улице Вароню, 13.

Решение о демонтаже памятника Келдышу Рижская дума приняла 18 октября. Ранее предложение о демонтаже памятника, установленного в 1978 году у городского канала, одобрил и Рижский совет по памятникам.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Рижская дума приняла решение о переименовании улицы Келдыша в честь братьев Каудзишей.