Прошедшей ночью на пятницу, 3 ноября, в Риге демонтирован памятник советскому академику Мстиславу Келдышу, подтвердили агентству LЕТА в Рижской думе.
Ночью в Риге демонтирован памятник Келдышу
Памятник был перевезен на склад Рижского агентства памятников на улице Вароню, 13.
Решение о демонтаже памятника Келдышу Рижская дума приняла 18 октября. Ранее предложение о демонтаже памятника, установленного в 1978 году у городского канала, одобрил и Рижский совет по памятникам.
Как сообщалось, в декабре прошлого года Рижская дума приняла решение о переименовании улицы Келдыша в честь братьев Каудзишей.
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