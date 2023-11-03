Эксперт: в случае войны аэропорты Латвии станут одной из главных целей

При этом бывший командующий отметил, что, несмотря на современные и обширные системы ПВО, агрессор может осуществлять успешные атаки. Подтверждением тому является то, что произошло в Израиле, когда правящая палестинская боевая группировка ХАМАС за несколько дней выпустила по сектору Газа тысячи относительно примитивных ракет, и, несмотря на знаменитую израильскую систему ПВО "Железный купол", часть ракет приземлились в населенных пунктах, в том числе вблизи международного аэропорта.

Эксперт отметил, что Латвия является членом НАТО и альянс неоднократно заверял, что НАТО будет защищать каждого союзника и каждый сантиметр территории альянса. Кроме того, эксперт сильно сомневается, захочет ли какой-либо агрессор напасть на альянс в данный момент.

Ранее интерес части общественности вызвал информационный отчет Министерства транспорта об использовании авиаперевозок AS Air Baltic Corporation в случае государственной угрозы. Отчет был включен в закрытую часть заседания правительства 24 октября, однако, как сообщила СМИ после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня, министерству было поручено доработать отчет.

В закрытой части заседания министры согласились, что отчет должен быть гораздо шире, предусмотрев, что в случаях опасности для государства или жителей Латвии для эвакуации или репатриации могут быть использованы самолеты не только airBaltic, но и других авиакомпаний.

LETA подтвердило, что, согласно общедоступной информации, в Латвии есть несколько аэропортов, которые могут использоваться большими пассажирскими самолетами. Пассажиров можно перевозить через международные аэропорты Риги и Лиепаи. База ВВС Лиелварде также используется для перевозки крупных военно-транспортных самолетов.

Вентспилсский аэропорт является летным полем гражданской авиации государственного значения, технические параметры аэропорта позволяют обслуживать воздушные суда, максимальная взлетная масса которых не превышает 30 тонн. Это значит, что аэропорт способен принимать самолеты среднего класса.