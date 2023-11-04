Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла: нападение ХАМАС на Израиль — на 100% палестинская операция

Что еще сказал Хасан Насралла?

Глава ливанской радикальной группировки похвалил ХАМАС и возложил ответственность за войну в Газе на США, назвав Израиль «всего лишь инструментом для казни».

Соединенные Штаты «препятствуют прекращению огня и прекращению агрессии», добавил Насралла.

Насралла назвал войну ЦАХАЛ против ХАМАС в Газе одной из самых больших ошибок Израиля, который преследует «недостижимые цели».

«За целый месяц Израиль не смог похвастаться ни одним военным успехом», - отметил он.

«Эта славная, масштабная операция вызвала землетрясение в плане безопасности, военного дела, политики, дипломатии и даже психологически, - заявил Хасан Насралла. - Она будет иметь глубокие стратегические последствия».

Глава «Хезболлы» выразил соболезнования «семьям шахидов в секторе Газа, на Западном Берегу и во всех местах, где восстали угнетенные» и поздравил бойцов в Ираке и Йемене, присоединившихся к битве.

По словам Насраллы, «Хезболла» начала бои 8 октября, спустя день после того, как ХАМАС внезапно напал на Израиль.

Он назвал ежедневные перестрелки с израильскими силами вдоль ливанской границы «беспрецедентными с 1948 года».

«То, что происходит на границе, может показаться скромным, но оно очень важно», - добавил он.

Хасан Насралла отметил, что «Хезболла» с каждым днем расширяет свои операции и вынуждает Израиль сосредотачивать свои силы вблизи ливанской границы, вместо того, чтобы фокусировать их в Газе или на Западном берегу.