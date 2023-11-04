Землетрясение в Непале: погибли более 100 человек

Спасатели ищут возможных жертв в горных поселках. Должностные лица признали, что число жертв может вырасти, так как прервалась связь со многими труднодоступными районам.

По оценке Непальского национального центра мониторинга и изучения землетрясений, магнитуда землетрясения составила 6,4. Эпицентр находился в Джаджаркоте, примерно в 400 км к северо-востоку от Катманду.

Геологическая служба США предварительно оценила магнитуду землетрясения в 5,6 баллов. Его эпицентр находился на глубине 17,9 километра.

Землетрясение произошло во время, когда многие люди уже уснули в своих домах. Подземные толчки ощущались и в столице Индии Дели.

В районе Джаджаркот, где находился эпицентр землетрясения, подтверждены 92 погибших и 55 пострадавших. В соседнем районе Рукум, где обрушилось большое количество домов, погибли по меньшей мере 36 человек, а еще минимум 85 пострадавших были доставлены в местную больницу.

В пострадавшие от землетрясения районы на вертолете прибыли медики и премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал. Дахал возглавлял вооруженное коммунистическое восстание, начавшееся в этих районах в период с 1996 по 2006 год.

В горном Непале землетрясения происходят часто. В 2015 году в результате землетрясения магнитудой 7,8 погибли порядка 9000 человек, было повреждено около миллиона зданий.