Передача: В Болдерае охранник обыскал, а потом выгнал из магазина парня с синдромом Дауна

Рижанка Кристине пожаловалась в редакцию Rus.LSM.lv, что в одном из магазинов в Болдерае охранник сначала обыскал, а затем выгнал ее брата - человека с синдромом Дауна.
Как сообщает Rus.LSM.lv в программе "Сегодня вечером", Кристине сумела записать разговор с охранником на видео, однако запись обрывается, когда тот пытается выхватить телефон у нее из рук.
"Он просто вот так вот выхватил телефон. И получилось, что он меня затащил в эту комнату. И мы начали драться за телефон. Его не останавливало, что перед ним стоит женщина. Он выламывал мне руки, пытался сломать этот телефон, в один момент я пригнулась уже к полу, пыталась удержать этот телефон, вы знаете, со страха или от чего – я не знаю. И получилось, что я сбила с него бейдж. Его напугало, что я сбила бейджик с его именем и фамилией", - рассказала свою версию произошедшего Кристине.
По словам Кристине, конфликт произошел из-за ее брата - у него синдром Дауна, и он стоял в паре метров от нее, когда та расплачивалась на кассе.
"Тут буквально минуты, секунды – кассир говорит: вашего куда-то повели. Я вижу, он ему в карманы лезет. И мужчина кричит – вы не имеете права это делать. Он (охранник), наверное, убедившись, что в карманах ничего нет, просто берет вот так рукой его – все, иди. И просто выталкивает с магазина. Это огромный шок – сейчас уже три дня я не могу взять его, дойти до магазина. Он просто боится идти в магазин. Говорит – не пойду, опять дядька подойдет… слезы наворачиваются, потому что… их очень тяжело выводить с этих ситуаций. Малейший стресс – они закрываются. Сейчас приходится давать успокоительные. Это наслаивается. Как его теперь завести в магазин? Я говорю – это не первый раз", - рассказала Кристине.
Rus.LSM.lv обратился за разъяснениями в компанию Eurocash1, в которой работает данный охранник. Последовал ответ: "Компания не считает возможным/корректным давать широкие и субъективные комментарии по поводу данной ситуации. Сейчас компания собирает информацию и готовит соответствующие документы по данному инциденту, чтобы обратиться в правоохранительные органы Латвийской Республики".
В свою очередь в торговой сети Maxima, в магазине которой все и случилось, отметили, что ждут информацию со всех сторон, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. В то же время торговая сеть поспешила принести извинения.
"Мы хотим извиниться перед клиентами за случившееся. Это определенно не нормально. Получив информацию об этом инциденте, мы связались с нашими партнерами по сотрудничеству, чтобы передать эту информацию и обсудить эту ситуацию с ними и причастными сотрудниками.
Со своей стороны мы призываем – если с клиентами происходят такие инциденты, недопонимание, если кажется, что нарушены какие-то нормы – связаться с нами, чтобы мы могли решать ситуацию", - заявила представитель Maxima Лаура Багата.
Как рассказал программе член правления Ассоциации профессионалов в сфере безопасности Артур Амарс, охранник может лишь попросить человека предоставить личные вещи для осмотра, однако человек может отказаться. В таком случае охранник вправе вызвать полицию.
"Он должен был назвать свое имя и компанию, в которой работает. Работник охраны не имеет права сам лично проверять сумки, совать руки в карманы, или любым другим образом смотреть, что у человека или под одеждой, или в другом месте.
Если есть подозрения, что человек совершил нарушение и после того, как охранник предупреждает, что надо ждать, и пытается покинуть место – тогда охранник имеет право использовать специальные приемы, чтобы персону задержать. Но опять же – до приезда Госполиции", - рассказал Амарс.
Кристине хочет разобраться в произошедшем и планирует подать заявление в полицию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!