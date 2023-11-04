Передача: В Болдерае охранник обыскал, а потом выгнал из магазина парня с синдромом Дауна

Как сообщает Rus.LSM.lv в программе "Сегодня вечером", Кристине сумела записать разговор с охранником на видео, однако запись обрывается, когда тот пытается выхватить телефон у нее из рук.

"Он просто вот так вот выхватил телефон. И получилось, что он меня затащил в эту комнату. И мы начали драться за телефон. Его не останавливало, что перед ним стоит женщина. Он выламывал мне руки, пытался сломать этот телефон, в один момент я пригнулась уже к полу, пыталась удержать этот телефон, вы знаете, со страха или от чего – я не знаю. И получилось, что я сбила с него бейдж. Его напугало, что я сбила бейджик с его именем и фамилией", - рассказала свою версию произошедшего Кристине.

По словам Кристине, конфликт произошел из-за ее брата - у него синдром Дауна, и он стоял в паре метров от нее, когда та расплачивалась на кассе.