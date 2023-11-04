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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Deutsche Welle
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Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен на вокзале в Киеве
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен на вокзале в Киеве Фото: X/vonderleyen

Председательница Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в субботу, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ожидается, что глава Еврокомиссии выступит с речью в украинском парламенте. Визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев проходит в преддверии доклада ЕС на тему прогресса, который Украина достигла на пути подготовки ко вступлению в Евросоюз. Этот доклад должен быть представлен 9 ноября.

Программа Урсулы фон дер Ляйен в Киеве

Планируется, что фон дер Ляйен также проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсудит подготовку Украины ко вступлению в ЕС. Утром 3 ноября украинский лидер встретил главу Еврокомиссии на вокзале в Киеве, куда та прибыла поездом из Польши. После этого они совместно провели награждение медалями сотрудников Украинских железных дорог.

Как сказала фон дер Ляйен, ее визит в Киев должен стать знаком "воодушевления и одобрения" для Украины, стремящейся ко членству в Евросоюзе и обороняющейся от российской агрессии, и показать что Европа ее "непоколебимо поддерживает". По сведениям агентства dpa глава Еврокомиссии намерена обсудить с украинской стороной финансовую и военную помощь стране от ЕС, а также санкции в отношении России.

Это уже шестой с начала войны визит главы Еврокомиссии в Украину. Отмечается, что о планах главы ЕК снова посетить Киев не сообщалось заранее из соображений безопасности.

Путь Украины в ЕС

Летом 2022 года Украина получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС. Для расширения Евросоюза, однако, требуется согласие на это всех его 27 членов. Условием для позитивного решение должно стать выполнение Украиной семи требований со стороны ЕС. В частности, речь идет о реформах в сфере судебной системы, конкретно: процесса отбора на должность судей Конституционного суда, а также о борьбе с коррупцией, особенно на самом высоком уровне.

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