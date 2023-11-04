Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Ожидается, что глава Еврокомиссии выступит с речью в украинском парламенте. Визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев проходит в преддверии доклада ЕС на тему прогресса, который Украина достигла на пути подготовки ко вступлению в Евросоюз. Этот доклад должен быть представлен 9 ноября.

Программа Урсулы фон дер Ляйен в Киеве

Планируется, что фон дер Ляйен также проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсудит подготовку Украины ко вступлению в ЕС. Утром 3 ноября украинский лидер встретил главу Еврокомиссии на вокзале в Киеве, куда та прибыла поездом из Польши. После этого они совместно провели награждение медалями сотрудников Украинских железных дорог.

Как сказала фон дер Ляйен, ее визит в Киев должен стать знаком "воодушевления и одобрения" для Украины, стремящейся ко членству в Евросоюзе и обороняющейся от российской агрессии, и показать что Европа ее "непоколебимо поддерживает". По сведениям агентства dpa глава Еврокомиссии намерена обсудить с украинской стороной финансовую и военную помощь стране от ЕС, а также санкции в отношении России.

Это уже шестой с начала войны визит главы Еврокомиссии в Украину. Отмечается, что о планах главы ЕК снова посетить Киев не сообщалось заранее из соображений безопасности.

Путь Украины в ЕС