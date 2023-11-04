Сб, 4.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Крыму снова взрывы. Цель, вероятно, судоремонтный завод

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
В Крыму снова взрывы. Цель, вероятно, судоремонтный завод
В Крыму снова взрывы. Цель, вероятно, судоремонтный завод Фото: UNIAN

В субботу, 4 ноября, украинская армия нанесла ракетный удар в районе Керчи (Крым). Об этом сообщил назначенный Москвой "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

По сообщениям российских властей, в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи сработала система ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

По словам Сергея Аксенова, пострадавших нет.

В Telegram-каналах появлялись сообщения о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, а в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Позже "губернатор" города Керчь Михаил Развожаев заявил, что воздушная тревога отменена, а "дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки".

Завод в Керчи - крупное судостроительные предприятие, на нем строят военные фрегаты. С 2020 года там строят авианосцы для ВМФ России.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх