Видео ⟩ В Крыму снова взрывы. Цель, вероятно, судоремонтный завод

По сообщениям российских властей, в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи сработала система ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

По словам Сергея Аксенова, пострадавших нет.

В Telegram-каналах появлялись сообщения о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, а в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Позже "губернатор" города Керчь Михаил Развожаев заявил, что воздушная тревога отменена, а "дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки".

Завод в Керчи - крупное судостроительные предприятие, на нем строят военные фрегаты. С 2020 года там строят авианосцы для ВМФ России.