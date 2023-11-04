Россия полностью дискредитировала себя как минимум на десятилетие, считает русскоязычный активист из Эстонии Илья Андреев, который также занимается фотографией и киноискусством, пишет Rus.Postimees.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ "Когда-то я бился за Бронзового солдата и "русский мир". Теперь приближаю победу Украины"
Сейчас Андреев является активным участником движения НАФО, борется в соцсетях с российской пропагандой и занимается сбором средств для Украины, однако так было не всегда. В 2007 году он, например, участвовал в беспорядках во время "Бронзовой ночи", за что был задержан полицией. Мы поговорили с Андреевым о том, как возможно настолько радикально сменить свои взгляды, что такое "русский мир" и как его побороть в себе и других.
- Вы из Маарду - из города, который вроде бы близко к Таллинну, но будто является отдельным миром. Что это за город, на ваш взгляд?
- Родился я в Таллинне, но все детство и молодость провел в Маарду. Это очень уникальный город, страна в стране. Если вы хотите экскурсию в "русский мир", то надо съездить туда. Мало что хорошего можно сказать об этом городе. Там большие проблемы. С алкоголем, например. Там живут в основном неблагополучные семьи. Нет, есть и нормальные, где новый район, но в целом город очень неблагополучный. Там высокий уровень криминала. Вот я просто вспоминаю себя, что скрывать: пить и курить я начал в 15 лет.
Гоняли на машинах без прав, меня даже задержали за это как-то. Сейчас открываю новости и вижу то же самое: там задержали 16-летних подростков. Отличие только в том, что они были на Bolt Drive. В мое время такого не было, мы сами себе покупали "жигули". Это показатель того, что проблемы остались все те же. Когда я работал с "Голосом Маарду" на выборах и вернулся в город спустя десять лет, то и сам увидел, что там ничего не изменилось, кроме отремонтированных фасадов. Очень грустно.
- Расскажите подробнее, как вы провели свою молодость?
- Я из неблагополучной семьи. Не буду вдаваться в подробности, но жили мы очень бедно. Воспитания я не получал нормального, мало внимания было со стороны матери. До поры до времени учился нормально. В школе, к сожалению, был подвергнут буллингу. Эта проблема до сих пор остается в русских школах. Закончилось это тем, что я просто бросил в девятом классе учебу и пошел работать. Не было ни профессии, ни языков, работал где попало. Были всякие стройки, на каждой второй работе обманывали, не выплачивали зарплату, потому что работал неофициально. Тяжелое время.
- Но ведь в какой-то момент дела пошли в гору?
- Я не знал, чем я хочу заниматься, но когда мне было 23-24 года, я взял камеру в руки и мне это начало очень сильно нравиться. У меня произошли в жизни радикальные перемены. Я бросил пить. Восемь лет уже не употребляю алкоголь. Очень много занимался самообразованием. Сейчас очень много возможностей для этого. Все доступно, все библиотеки мира. Можно Эйзенштейна почитать или Кулешова, если мы говорим о русских.
Я выучил эстонский и английский языки, после чего открыл для себя англоязычную литературу по кино. Надо сказать, что она самая сильная. Они знают про кино очень много, там многое зародилось. Мне удалось окончить трехмесячные курсы Государственного университета Болла в США, где было просмотрено и разобрано более ста фильмов Хичкока. Я для себя открыл не только мир кино, но искусство в целом. Потому что режиссер, как и любой художник, в своих работах дает отсылки к другим работам. Это может быть живопись, это может быть музыка и так дале. Это и есть огромный мир искусства.
- Можете поделиться творческими успехами?
- Самое интересное - наверное то, что один из моих снимков был выставлен в Южнокорейской галерее. Еще я был три месяца в Калифорнии, там ездил и фотографировал. Снимал в 2012 году для одного из российских телеканалов, когда это еще не было настолько токсичным. Передача была про советских кинозвезд: как они сейчас живут и что делают. Например, делал интервью с Донатасом Банионисом, который играл главную роль в "Солярисе" Андрея Тарковского. Еще работал на небольшом местном телеканале с политической аналитикой, который сейчас продолжает вещание в интернете. От него много ездил по всяким конференциям, брали интервью у политических лидеров. Находясь в Эстонии, продолжал работать с российской оппозицией. Некоторые материалы делал для Касьянова и Навального. Например, про демонстрации на Болотной площади.
- При этом, если моя информация верна, в 2007 году вы участвовали в Бронзовой ночи и защищали памятник. Как вы там оказались?
- Как и любой человек, который не знает эстонского, живет в замкнутой языковой среде в Маарду, я, конечно же, был подвержен российской пропаганде. Это вообще проблема русскоязычного общества, потому что они свои проблемы, которые чаще всего идут из семьи или окружения, экстраполируют на внешний мир и считают, что это вина других. Естественно, я считал, что в Эстонии ущемляются права русскоязычных и вот это все. В общем поехал я туда с другом из Маарду.
Это произошло спонтанно. Он мне говорил, что вот, давай поедем туда "русский мир" защищать. Сейчас, оглядываясь на те годы, я понимаю, что все это было провернуто Кремлем. Я видел и тех провокаторов, которые с мегафонами кричали у стен библиотеки, мол, вперед, сносить правительство. Понятно, что это было организовано, потому там что были подготовленные люди. В общем сначала мы были в толпе.
Когда началась вся заварушка и нас начала оттеснять полиция, мы пошли по улице Тынисмяги. Там то ли шумовая граната у парня под ногой разорвалась то ли еще что-то, но ступню ему очень сильно повредило. Он лежал с окровавленной ногой и мы, несколько человек, потащили его от наступающей полиции. Зачем? Ведь полиция помогла бы быстрее. Сейчас я понимаю, что это было глупо. В итоге полиция нас поймала, и я провёл ночь в участке. Мне никаких обвинений не было предъявлено, я нигде я не засветился. Да и не с чем было засвечиваться, потому что никакого ущерба я городу не причинил. С тех времен мои политические взгляды, конечно, сильно изменились.
- Как вообще у человека могут политические взгляды так сильно измениться?
- Вы знаете, я часто задавался вопросом: что не так? Почему так всё неблагополучно в моей жизни, жизни моей семьи и окружающих? Но самое главное откровение для меня было, когда я начал путешествовать и видеть другой мир. В тот момент из-за неуплаты мы потеряли квартиру в Маарду, и я начал жить по сути в заброшенном доме в Таллинне. Я махнул на все рукой, взял вещи и поехал в Европу автостопом. Я даже не знал, куда в итоге попаду. Зашел попрощаться с подругой, а она решила поехать вместе со мной. Я собирался уехать с концами, однако все свелось к двухнедельному путешествию. Но я вернулся назад совершенно другим человеком. И в этой поездке я понял, что даже если случается в жизни что-то плохое, оно все равно приводит к чему-то хорошему.
У нас были ситуации в пути, что мы заблудились, не знали, куда мы идем или нас привезли куда-то не туда. Но если бы не эти заминки и неприятности, мы бы не оказались в удивительных местах. Мы случайно очутились в Амстердаме, и провели там три замечательных дня. Это красивейший город: каналы, вся архитектура. Напротив музея Мадам Тюссо на площади множество уличных музыкантов. Не думал никогда, что я, парень из неблагополучной среды, нищий и без языков, смогу вот так увидеть Европу, что-то прекрасное, что-то грандиозное. Я вернулся другим человеком. Я начал верить, что и я в этой жизни чего-то могу достичь и для меня в этой жизни могут быть открыты любые возможности. В итоге я окончил вечернюю школу и выучил языки. Я начал читать литературу на английском и смотреть видео, в которых анализируется кино. И это материал, конечно, топ-класса. В России кино очень давно умерло. Найти современные русскоязычные материалы о кино очень проблематично.
- Я вижу в вас две параллельных линии развития: из представителя "русского мира" - в европейцы и выход из неблагополучной среды в культуру и искусство. Что из этого причина, а что следствие?
- Я думаю, что это единый процесс, одно с другим связано. Чем больше ты открываешь для себя мир и кино и так далее, тем больше понимаешь, что во многих нюансах в этой жизни ты был неправ. Я был всегда самокритичен, иногда чрезмерно, но это как раз и помогало.
- Ну можно ли тогда сказать, что мы могли бы решить в Эстонии проблему с пророссийски настроенными гражданами таким образом, что давали бы людям больше возможностей для саморазвития?
- Проблема русскоязычного общества - это то, как оно устроено. Российская пропаганда годами воспитывала такое общество, которое ни во что не верит и ничему не доверяет. А в "русском мире" люди не доверяют даже друг другу. Проблема «русского мира» - и его изолированность. Это создано и поддерживается сохранением русских школ. До сих пор существует русскоязычный сегмент интернета, где русскоязычные себя неплохо чувствуют и без эстонского языка. Конечно, это только образованием и лечится. Образование и расширение кругозора - это главное, что помогает пересмотреть свои жизненные позиции.
Многие, даже живя в Эстонии не знают, что такое Эстония. У них нет опыта жизни в Эстонии, как бы это странно не звучало. Они живут в своей русскоязычной среде, они работают у русскоязычного начальника, которых их каждый день муштрует и рассказывает им всякие небылицы о том, что эстонцы на каждом углу обманут и кинут, а вот только мы своих не бросаем. Но то, как "своих не бросают", можно посмотреть в интернете.
- Ну а в целом, что вы думаете о русскоязычных в Эстонии. Все так плохо?
- Надежда есть, конечно, и картина меняется очень сильно. Во многих русскоязычных семьях виден раскол. Старшее поколение, среди которых многие до сих пор не знают других языков, кроме русского, как раз и верит в российскую пропаганду, выступает за Путина и за Россию. А молодое поколение, которое путешествовало, знает языки, у которых друзья есть из других стран - у них более широкая картина мира. Я принимал активное участие в молодежной медиа-лаборатории. Когда мы впервые десять лет назад ездили в Нарву, там было такое соотношение: 70 процентов тех, кто поддерживал Россию, и 30 процентов тех, кто не поддерживал. Сейчас там 50 на 50 или даже уже склоняется больше в сторону тех, кто поддерживает именно Эстонию и западный мир. Россия себя сейчас полностью дискредитировала - если не на столетия, то десятилетия точно.
- Сейчас вы являетесь интернет-активистом НАФО. Как вы там оказались?
- С самого начала войны я начал активно поддерживать Украину и следить за новостями в Twitter. Еще за день до войны я был одним из тех, кто отслеживал прямые репортажи, потому что все ждали, когда нанесут первые удары. Еще летом того года мне начали в Twitter попадаться аватарки с шиба-ину и я начал этим интересоваться. Я видел их активность, как они выступают против российской пропаганды, против ватников и так далее. Мне стало интересно, как получить такую же аватарку и присоединиться к этому движению.
Инструкция простая: нужно сделать донат одному из фондов, и в первую очередь это Грузинский регион, потому что с него все началось. Я перевел деньги, получил аватарку и взялся за работу. Помогаю фандрайзингами, делаю видео. Иногда титры накладывают на видео, которые солдаты присылают. Мне помогает, что я очень хорошо знаю "русский мир", как работает пропаганда и как общаться с ватниками. Многие вступают с ватниками в дискуссии, но этого не нужно делать. С российским пропагандистом разговор должен быть коротким - шлепнуть его в лицо фактом и уйти. У них всегда одна и та же тактика: передернуть в эмоциональную плоскость и лично атаковать тебя. У людей из западных стран часто встречал мнение, что людей можно переубедить. Время показало, что ватникам нереально что-либо объяснить.
Моя активность была не только в интернете. Я увидел у нас в центре города внедорожники с аватарками НАФО. Это оказалась деятельность местного предпринимателя Рагнара Сасся, который передал Украине огромное количество внедорожников, грузовиков и микроавтобусов. Вот и я им помогал, пару месяцев ходил и красил грузовики.
- Под конец спрошу вас как человека, который много общается с англоязычными. Насколько люди из западных стран понимают, кто такие русские или россияне?
- Любой человек экстраполирует свою картину мира на окружающих. С Западом тоже было так, они долгое время считали Россию частью цивилизованного мира. Мало кто интересовался, что происходило за железным занавесом. Для многих стало шоком и открытьем, что за страна Россия на самом деле. А для многих, кто больше сталкивался с Россией и пережил Советский Союз, - например, для жителей стран Балтии и Польши, не было никаких сюрпризов. Одни из самых активных участников НАФО - как раз жители этих стран. Западу нужно время, чтобы у них глаза открылись.
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