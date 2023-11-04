ИНТЕРВЬЮ ⟩ "Когда-то я бился за Бронзового солдата и "русский мир". Теперь приближаю победу Украины"

- При этом, если моя информация верна, в 2007 году вы участвовали в Бронзовой ночи и защищали памятник. Как вы там оказались?

- Как и любой человек, который не знает эстонского, живет в замкнутой языковой среде в Маарду, я, конечно же, был подвержен российской пропаганде. Это вообще проблема русскоязычного общества, потому что они свои проблемы, которые чаще всего идут из семьи или окружения, экстраполируют на внешний мир и считают, что это вина других. Естественно, я считал, что в Эстонии ущемляются права русскоязычных и вот это все. В общем поехал я туда с другом из Маарду.

Это произошло спонтанно. Он мне говорил, что вот, давай поедем туда "русский мир" защищать. Сейчас, оглядываясь на те годы, я понимаю, что все это было провернуто Кремлем. Я видел и тех провокаторов, которые с мегафонами кричали у стен библиотеки, мол, вперед, сносить правительство. Понятно, что это было организовано, потому там что были подготовленные люди. В общем сначала мы были в толпе.