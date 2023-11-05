Интервью ⟩ Дмитрий Быков: "Меня поразило, что РФ взяла символами войны буквы V и Z - инициалы своего главного врага"

- Да, и об этом вспоминают всякий раз, когда его надо за что-то отругать. Считается, что творческая интеллигенция не способна управлять ничем. Я всю жизнь слышу: "Руководить должны менеджеры". Но они как раз первыми и сбегают – им же часто все равно, чем именно руководить. Поэтому руководить должны те, кто может предложить людям какой-то осмысленный сюжет.

- В твоей книге приводятся важные слова Александра Роднянского о Станиславе Вакарчуке, где сказано, что популярный в Украине пафос - "мы униженная и оскорбленная, колонизованная в прошлом нация , которая сейчас, встав с колен, возвращает себе право на жизнь", - этот пафос Зеленскому с его позитивным самоутверждением удалось переломить…

- Да, Зеленскому не нужны компенсации. Его вообще мало интересует колониальная тема. Это, видимо, связано с тем, что он себя никогда не ощущал жертвой колонизации. И вообще жертвой себя не ощущал – он успешный человек. Во всех областях, за которые бы он ни брался, он строил триумфальную карьеру. При этом у него как у комика, например, могли быть пошлые шутки, но он их оставлял за спиной и всегда развивался вертикально. Ему ни к чему ресентимент – это в наше время сугубо русская эмоция. Вот мы, значит, стояли на коленях, а теперь радостно встаем на четвереньки (общий смех).