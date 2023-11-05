Интервью ⟩ Дмитрий Быков: "Меня поразило, что РФ взяла символами войны буквы V и Z - инициалы своего главного врага"

Осенью в издательстве Freedom Letters вышла книга Дмитрия Быкова VZ. В ней на 500 страницах рассказывается о самом известном сейчас носителе этих инициалов - Владимире Зеленском. Это не биография в строгом смысле слова - скорее, публицистический роман, который состоит из трех частей. Они называются "Комедия", "Трагедия" и "Мистерия": лидер украинской нации уже не играет роль античного героя, а является им. Rus.Postimees узнал у автора книги, зачем он ее написал и что хотел сказать.
Сначала герой интервью долго расспрашивал журналиста Rus.Postimees, как там дела в Европах. С других континентов многое видится в другом свете, чем из страны, непосредственно граничащей с поджигателем войны. Быков уже какое-то время живет в США, куда его пригласил Корнелльский университет. Писатель, казавшийся до мозга костей московской приметой, привык называть своим старшим соседом Владимира Набокова, который тоже когда-то преподавал в Корнелле. После получаса общения журналист уточнил, как насчет интервью. Реакция была меланхоличной…
- О своей книге я сейчас предпочитаю говорить поменьше. Во-первых, она новая, ее еще мало читали. Во-вторых, сейчас у Зеленского некоторая точка бифуркации, поэтому разговор о нем будет интереснее в конце года.
- Так ты что, вообще не собираешься отвечать на мои вопросы?
- Ну, давай на два вопроса я тебе отвечу, чтобы не выйти из хронометража! А фундаментальное обсуждение "казуса Зеленского" отложим до неопределенных времен.
- Да мы и не собирались обсуждать казус Зеленского, мы твою книгу собирались обсуждать.
- А, ну, это можно, это с удовольствием.