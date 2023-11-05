Время (не)единства? Смогла ли война примирить израильских либералов с Нетаньяху хотя бы временно

Ему удалось обнаружить машину их друзей, изрешеченную пулями, но еще сохранялась надежда, что Даниэль жива и, возможно, находится в плену у ХАМАС. Однако через два дня пришла печальная весть, что Даниэль и Ноам погибли при нападении.

«Они убивали, калечили и пытали людей, и мы должны полностью уничтожить ХАМАС и „Палестинский исламский джихад“. Мы не можем останавливаться, пока полностью не истребим их точно так же, как США сделали с „Исламским государством“ (организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира - ред.)», — говорит Вальдман».

«Я брал на работу палестинцев из Газы, Хеврона и Раваби, жертвовал деньги больнице в Газе, даже возглавлял израильско-палестинскую мирную инициативу. Я много чего делал, чтобы навести мосты, продолжает он. — Конечно, нет никакого смысла убивать друг друга, но палестинцы тоже должны это понять. Мы пойдем на примирение, но сначала мы должны уничтожить ХАМАС и победить в этой войне».

При этом Вальдман считает, что Нетаньяху — не тот человек, который сможет решить эту задачу.

«Израильтяне поддерживают армию, но не премьер-министра, Нетаньяху нам не подходит», — говорит он.

Израильские военные на граинце с Газой Фото: BBC

Согласно опросу, проведенному газетой Maariv, до 80% израильтян полагают, что именно Нетаньяху несет ответственность за просчеты служб безопасности, которые допустили такое нападение ХАМАС.