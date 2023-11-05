Время (не)единства? Смогла ли война примирить израильских либералов с Нетаньяху хотя бы временно

Через считанные дни после нападения ХАМАС на Израиль премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его политический оппонент — левоцентрист Бенни Ганц — сформировали чрезвычайный военный кабинет национального единства.
В те дни истинные масштабы произошедшего были еще не до конца ясны: армия Израиля еще зачищала населенные пункты от боевиков и число убитых, раненых и захваченных в плен росло каждый час.
Ясно было одно – стране необходимо объединиться. Общество требовало отбросить разногласия, терзавшие страну последние годы перед лицом постигшей нацию трагедии.
На тот момент новое объединенное правительство ответило на общественный запрос, но в него не вошли ключевые фигуры израильской оппозиции, и вряд ли это можно было считать признаком безоговорочной солидарности.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Еш атид» («Есть будущее») Яир Лапид отказался сотрудничать из-за того, что в коалицию Нетаньяху входят две ультраправые партии.
Не время протестовать
7 октября подполковник в отставке и бывший командир одного из элитных подразделений израильского спецназа Рон Шарф вместе с женой и тремя детьми ждал стыковочный рейс в аэропорту Дубая. Шел последний день еврейского религиозного праздника Суккот, и семейный отпуск тоже заканчивался.
«Сообщения в WhatsApp начали приходить около 06:30», — вспоминает он.
Шарф — один из основателей организации «Братья по оружию», созданной совсем недавно в знак протеста военнослужащих-резервистов против наделавшей много шума судебной реформы, принятой в Израиле в июле этого года.
Реформа, по сути лишающая судебную власть в стране прежних полномочий и наделяющая правительство практически неограниченной властью, спровоцировала крупнейшую в современной истории Израиля волну протестов.
Тогда многие резервисты заявили, что не примут участие в ежегодных военных сборах, пока реформа не будет отменена.
Но события 7 октября отодвинули эти разногласия на второй план.
«В 08:00, после переговоров в Zoom с другими лидерами „Братьев по оружию“, мы выпустили заявление с призывом ко всем резервистам немедленно явиться по месту службы», — вспоминает Рон Шарф.
Срочная служба в армии обязательна для всех граждан Израиля. Мужчины служат 32 месяца, женщины — 24.
Затем многие из отслуживших переходят в резерв, проходят ежегодные сборы и до достижения 42 лет могут быть призваны под ружье в случае чрезвычайной ситуации.
«Когда я увидел кадры, на которых террористы ехали на пикапе по Сдероту, я понял, что происходит что-то из ряда вон выходящее, — говорит Шарф. — Наши резервисты незамедлительно отправились в свои части. Те, кого не позвали, прибыли в командный центр гражданской обороны, который мы открыли в Тель-Авиве в считанные часы».
Таким образом, антиправительственная организация, созданная в протестных целях, наоборот, стала одной из ведущих сил в военной и гражданской обороне Израиля.
«Мы спасали выживших, развозили личный состав и оружие в части, обеспечивали военным горячие обеды», — рассказывает подполковник в отставке.
«Мы создали отдельную команду, которая оказывала поддержку семьям, потерявшим близких. Мы помогали найти жилье тем, кто покинул свои дома, организовали пункт, где родственники пропавших без вести могли получить информацию о своих близких. Люди ходили с дырой в душе», — продолжает он.
Рон Шарф признает, что у израильтян есть масса вопросов относительно политики премьер-министра, но сейчас не время для споров.
«Люди в ярости от того, что власти не смогли предотвратить нападение, и рвутся делать все возможное, чтобы помочь стране. Мы не забываем, что случилось. Настанет время, когда можно будет потребовать объяснений и призвать виновных к ответу. Но сейчас этой стране нужно единство, ей нужно прийти в себя, сейчас мы в эпицентре войны», — говорит военный.
Однако некоторые ждать не готовы.
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«Нетаньяху в отставку»
Многие израильтяне хотят ответов немедленно — и не уверены в способности премьер-министра Нетаньяху провести страну через сложный период.
Тот продолжает настаивать, что у правительства, армии и спецслужб не было никаких оснований предполагать, что ХАМАС готовит нападение.
Напротив, по словам Нетаньяху, оперативные донесения указывали на то, что ХАМАС рассматривает возможность заключения соглашения с Израилем.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter), но получил такой шквал критики и обвинений, в том числе от своих однопартийцев, что был вынужден удалить пост и извиниться.
Многие в Израиле считают, что Нетаньяху пытается переложить ответственность за случившееся на спецслужбы.
Израильский бизнесмен Эяль Вальдман был в ярости, прочитав пост Нетаньяху, и считает, что он должен немедленно уйти в отставку. «Он обвиняет кого угодно, но не себя», — говорит основатель одной из самых успешных в Израиле компании высоких технологий Mellanox.
В свое время Вальдман открыл отделение в секторе Газа и нанял на работу пару десятков палестинцев, хотя к настоящему моменту эту фирму уже продал.
Вальдман отдыхал в одной из стран Юго-Восточной Азии, когда узнал о нападении ХАМАС и о том, что его дочь Даниэль со своим партнером Ноамом Шаем были на музыкальном фестивале «Супернова», где ХАМАС устроил настоящую резню.
Вальдман добрался до места событий, когда там еще шли перестрелки, он был вооружен — и во что бы то ни стало хотел спасти дочь.
Ему удалось обнаружить машину их друзей, изрешеченную пулями, но еще сохранялась надежда, что Даниэль жива и, возможно, находится в плену у ХАМАС. Однако через два дня пришла печальная весть, что Даниэль и Ноам погибли при нападении.
«Они убивали, калечили и пытали людей, и мы должны полностью уничтожить ХАМАС и „Палестинский исламский джихад“. Мы не можем останавливаться, пока полностью не истребим их точно так же, как США сделали с „Исламским государством“ (организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира - ред.)», — говорит Вальдман».
«Я брал на работу палестинцев из Газы, Хеврона и Раваби, жертвовал деньги больнице в Газе, даже возглавлял израильско-палестинскую мирную инициативу. Я много чего делал, чтобы навести мосты, продолжает он. — Конечно, нет никакого смысла убивать друг друга, но палестинцы тоже должны это понять. Мы пойдем на примирение, но сначала мы должны уничтожить ХАМАС и победить в этой войне».
При этом Вальдман считает, что Нетаньяху — не тот человек, который сможет решить эту задачу.
«Израильтяне поддерживают армию, но не премьер-министра, Нетаньяху нам не подходит», — говорит он.
Согласно опросу, проведенному газетой Maariv, до 80% израильтян полагают, что именно Нетаньяху несет ответственность за просчеты служб безопасности, которые допустили такое нападение ХАМАС.
Газета утверждает, что если бы выборы проводились сегодня, на них победил бы центристский альянс оппозиционных партий во главе с Бенни Ганцем.
Эта тенденция идет вразрез с той, что обычно наблюдается с лидерами воюющих стран. К примеру, рейтинг президента США Джорджа Буша резко подскочил после нападения на Америку 11 сентября 2001 года.
Еще одни опрос, проведенный Maariv 27 октября, показал, что почти половина респондентов высказывалась за то, чтобы отсрочить крупномасштабное вторжение в Газу.
А теперь многие в Израиле, в первую очередь родные и близкие заложников ХАМАС, задаются вопросом, а нужно ли было это вторжение.
В общей сложности в заложниках у ХАМАС и других военизированных организаций находятся 242 человека. Биньямин Нетаньяху утверждает, что вторжение в Газу открывает путь к их освобождению, но не все израильтяне в этом уверены.
«Прекратите военные действия, — требует от правительства Хадас Кальдерон из кибуца Нир-Оз, у которой боевики похитили и удерживают в Газе двух детей подростков, — наша главная задача на сегодня — спасти и вызволить детей и других заложников».
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению Израиля и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска.
- Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.