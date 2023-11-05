В Германии прошли многотысячные пропалестинские демонстрации

Кроме того, по данным полиции, запрещены любые антисемитские, антиизраильские и прославляющие террор и насилия высказывания. "Мы предполагаем, что большинство участников будут выражать мирный протест", - цитирует агентство слова представителя полиции. Выйти на очередную акцию протеста призвали несколько пропалестинских группировок в Германии.

Еще более многочисленная акция прохошла на западе ФРГ в Дюссельдорфе, в ней участвовали по данным полиции, почти 17 тысяч человек. Перед началом митинга полиция изъяла несколько плакатов с запрещенными лозунгами. Заявителем акции выступало частное лицо, в заявке указывалось ожидаемое число участников 1000 человек. Накануне состоялась аналогичная акция в Эссене, после которой полиция изучает фото- и видеоматериалы на предмет возможных нарушений.

В Великобритании в тот же день прошли многотысячные акции протеста против ударов Израиля по сектору Газа. Только в Лондоне, по оценке полиции, в демонстрации участвовали около 30 тысяч человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.