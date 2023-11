В Германии прошли многотысячные пропалестинские демонстрации

В Берлине вновь прошла массовая акция солидарности с палестинцами. В субботу, 4 ноября, тысячи людей с палестинскими флагами и плакатами с пропалестинскими лозунгами собрались на площади Александерплац. На плакатах, среди прочего, было написано "Остановите геноцид в Газе", "From the river tot he sea - we demand equality" (в переводе с английского - "От реки до моря - мы требуем равенства", имеется в виду река Иордан и Средиземное море). Демонстранты потребовали остановить израильские удары по сектору Газа.