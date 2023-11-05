Мэр Риги поручил провести оценку действий начальника муниципальной полиции

Кирсис отметил в данной связи, что относится к ситуации очень серьезно.

Как только было получено заявление прокуратуры, оно сразу же было передано исполнительному директору города Янису Ланге для оценки ситуации и подготовки доклада.

Учитывая, что исполнительный директор самоуправления является непосредственным начальником руководителей всех муниципальных учреждений, в том числе руководства муниципальной полиции, то именно он правомочен производить оценку данной ситуации.

Кирсис сообщил, что Лукас еще летом информировал руководство думы и Ланге о том, что ведется расследование.

Как сообщалось, прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению высокопоставленного должностного лица Видземского управления RPP и одновременно призвала председателя Рижской думы оценить действия начальника RPP Лукаса.

По делу должностное лицо привлечено к уголовной ответственности за явное превышение во время исполнения своих служебных обязанностей установленных для него законом прав и полномочий работника полиции и за применение необоснованного насилия в отношении некоего мужчины, сообщила агентству LETA прокуратура.

Кроме того, обвиняемый привлечен к уголовной ответственности за то, что представил ложные сведения о совершении преступления с целью добиться начала уголовного производства в отношении вышеуказанного мужчины, связанного с обвинением в совершении тяжкого преступления.

Прокурор прокуратуры по расследованию преступлений на службе в государственных органах направила председателю Рижской думы заявление прокурора с требованием оценить действия начальника RPP в связи с тем, что не была проведена служебная проверка конкретного случая.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.