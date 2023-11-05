Мэр Риги поручил провести оценку действий начальника муниципальной полиции

По запросу от прокуратуры мэр Риги Вилнис Кирсис поручил провести оценку действий начальника полиции Рижского самоуправления (RPP) Юриса Лукаса.
Кирсис отметил в данной связи, что относится к ситуации очень серьезно.
Как только было получено заявление прокуратуры, оно сразу же было передано исполнительному директору города Янису Ланге для оценки ситуации и подготовки доклада.
Учитывая, что исполнительный директор самоуправления является непосредственным начальником руководителей всех муниципальных учреждений, в том числе руководства муниципальной полиции, то именно он правомочен производить оценку данной ситуации.
Кирсис сообщил, что Лукас еще летом информировал руководство думы и Ланге о том, что ведется расследование.
Как сообщалось, прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению высокопоставленного должностного лица Видземского управления RPP и одновременно призвала председателя Рижской думы оценить действия начальника RPP Лукаса.
По делу должностное лицо привлечено к уголовной ответственности за явное превышение во время исполнения своих служебных обязанностей установленных для него законом прав и полномочий работника полиции и за применение необоснованного насилия в отношении некоего мужчины, сообщила агентству LETA прокуратура.
Кроме того, обвиняемый привлечен к уголовной ответственности за то, что представил ложные сведения о совершении преступления с целью добиться начала уголовного производства в отношении вышеуказанного мужчины, связанного с обвинением в совершении тяжкого преступления.
Прокурор прокуратуры по расследованию преступлений на службе в государственных органах направила председателю Рижской думы заявление прокурора с требованием оценить действия начальника RPP в связи с тем, что не была проведена служебная проверка конкретного случая.
Уголовное дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.
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