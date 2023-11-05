Видео ⟩ Во время просмотра новостей у пожилых людей загорелся телевизор

Янина и Фабианс, жители Ильгуциемса, - брат и сестра. Они заботятся друг о друге и вместе наслаждаются своим очень умным котом. Домашнее животное за несколько мгновений до пожара якобы вело себя нетипично, как будто предчувствовало приближение несчастного случая.

В 18:10 во время передачи новостей экран старого телевизора внезапно потемнел. Через несколько секунд стало ясно почему.

Кот выбежал в соседнюю комнату и залез под кровать. Тем временем брат и сестра некоторое время не могли понять, что делать. Наконец мужчина схватил чашку с водой и попытался потушить горящее устройство. Это оказалось бесполезным и пожилым людям пришлось покинуть квартиру.

Пожарные прибыли по адресу и приступили к тушению возгорания - огонь удалось потушить менее чем за полчаса. В пятницу, 3 ноября, женщина отправилась в депо пожарной службы, чтобы поблагодарить мужчин за работу.

Видео: Сюжет программы Degpunktā