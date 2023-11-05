Видео ⟩ Жители беспокоятся за судьбу деревьев на будущей парковке на улице Маскавас

Проходя по будущей автостоянке, заметно, что срезанные и травмированные корни деревьев один за другим торчат из земли, словно тянутся к солнцу, сообщают журналисты Bez Tabu.

Вокруг разбросаны ветки и пни, создавая впечатление, будто пролетел вихрь. Хотя владельцы дома признают, что парковка действительно была очень нужна, они также обеспокоены судьбой деревьев, опасаясь, что они засохнут и станут опасными.

Как оценивает ситуацию товарищество домовладельцев, заказавшее работы, и обнаружили ли инспекторы строительного управления муниципалитета какие-либо нарушения после посещения улицы Маскавас, смотрите на видео!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu