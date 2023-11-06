СМИ: Россия хочет создать базу ВМФ в Ливии

Россия также рассчитывает получить в свое пользование в Ливии несколько авиабаз, которые уже несколько лет используют находящиеся в стране бойцы "ЧВК Вагнера". Как сообщала ранее газета The Wall Stret Journal, после гибели Евгения Пригожина "ЧВК Вагнера" в Африке заменили частные военные компани "Редут" и "Конвой", которые финансируются друзьями Путина Геннадием Тимченко и Аркадием Ротенбергом.

В свою очередь, генерал Хафтар нуждается в системах ПВО для отражения атак международного признанного правительства национального единства в Триполи. Кроме того, он заинтересован обучении россиянами пилотов ВВС и бойцов спецназа.

Конфликт в Ливии

В Ливии после свержения диктатора Муамара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. В Триполи было сформировано правительство национального единства, которое получило признание ООН, но контролировало меньшую часть страны. В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей.

Большую часть восточных регионов Ливии контролировали формирования генерала Халифы Хафтара - бывшего соратника Каддафи. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи. За генералом стояли Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживала правительство в Триполи.