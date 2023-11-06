Фото ⟩ Lidl будет выделять латвийские продукты особым знаком

Lidl создал и внедрил специальную маркировку "Сделано в Латвии", которая позволит сразу узнать продукцию, произведенную в Латвии: знаком будут отмечены почти 60 продуктов местного происхождения, не считая свежих фруктов и овощей.
За последние два года Lidl наладил сотрудничество с более чем шестьюдесятью местными производителями в различных категориях товаров. Предприятие планирует расширять это сотрудничество.
"Успешное сотрудничество с местными производителями является приоритетом для Lidl. Чтобы более четко выделить в нашем постоянном ассортименте продукцию, произведенную в Латвии, мы создали подборку местных продуктов с маркировкой "Сделано в Латвии". И с радостью сообщаем об этом в преддверии национального праздника Латвии", - говорит Мачей Урбански, председатель правления Lidl Latvija.
В опросе, проведенном исследовательским центром SKDS, 60% жителей Латвии указали, что в стране следует ввести специальную маркировку, чтобы латвийские товары можно было легче узнавать на полках магазинов. Специальная маркировка, созданная Lidl, отвечает этим пожеланиям и значительно облегчает поиск информации о происхождении продукта.
Как уже сообщалось, к концу 2023 года Lidl удвоит количество молочных продуктов латвийского происхождения, реализуемых под частной торговой маркой Pilos: их будет свыше 20. В свою очередь в сегменте свежих овощей уже почти 50% предлагаемой продукции выращено в Латвии. На долю местных птицефабрик приходится свыше 40% куриных яиц, а в сегменте свежего мяса птицы более 20% продукции - латвийского происхождения.
М. Урбански подчеркивает, что за последние два года было вложено много работы в развитие сотрудничества Lidl с местными партнерами. Он указывает, что требования международных сертификатов, которые поставщики должны получить для сотрудничества с Lidl, способствуют повышению конкурентоспособности латвийских производителей на европейском рынке и открывают для них новые экспортные возможности. Произведенные в Латвии шпроты под частной торговой маркой Nixe Lidl уже экспортируются и продаются в 20 европейских странах, где работают магазины Lidl: экспортная стоимость этой продукции превышает 10 миллионов евро.
Все местные производители, продукцию которых можно найти в магазинах Lidl, должны иметь как минимум сертификаты высшего уровня GlobalG.A.P., IFS или стандарта BRC A, подтверждающие высокий уровень качества, гигиены и безопасности пищевых продуктов. Например, сертификат GlobalG.A.P является обязательным требованием для всех поставщиков свежих фруктов и овощей.
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