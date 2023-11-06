Фото ⟩ Lidl будет выделять латвийские продукты особым знаком

М. Урбански подчеркивает, что за последние два года было вложено много работы в развитие сотрудничества Lidl с местными партнерами. Он указывает, что требования международных сертификатов, которые поставщики должны получить для сотрудничества с Lidl, способствуют повышению конкурентоспособности латвийских производителей на европейском рынке и открывают для них новые экспортные возможности. Произведенные в Латвии шпроты под частной торговой маркой Nixe Lidl уже экспортируются и продаются в 20 европейских странах, где работают магазины Lidl: экспортная стоимость этой продукции превышает 10 миллионов евро.