Видео и фото ⟩ Возле Латвийского военного музея зажгли памятный костер Войны за независимость

Также в понедельник с 9:00 по 19:00 будет представлена выставка военной техники и экипировки вооруженных сил Латвии и союзников. Выставка также будет открыта 11 ноября с 9:00 по 22:00.

День Лачплесиса, 11 ноября, начнется с экуменического богослужения в Домском соборе, в 9:00.

После богослужения, в 11:00, министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш возложили венки на Рижском Братском кладбище у Вечного огня, минутой молчания почтив латвийских солдат, отдавших свои жизни за свободу и независимость Латвии.

В 12:00 у памятника Свободы и в 13:00 у Рижского замка пройдет торжественная смена почетного караула.

В свою очередь, в 18:00, на LTV и канале TV24 будет транслироваться прямая трансляция с Рижского Братского кладбища, где состоится торжественная церемония в честь памяти солдат, погибших в войне за независимость Латвии.

Также в 18:00 в концертном зале "Большой гильдии" пройдет концерт дня Лачплесиса "Звуки свободы", где выступит оркестр Земессардзе с дирижером майором Андисом Карелисом и солистами.

В свою очередь, с 16:00 до 19:00 на площади у Латвийского военного музея состоится концерт молодых музыкальных групп "Ты моя Латвия!".

Кроме того, в период с 11 по 18 ноября все желающие приглашаются посетить Латвийский военный музей, где пройдут тематические экскурсии, лекции, различные занятия, связанные с историей независимости Латвии, а также будет возможность познакомиться с историей своего рода.

В это время оборонная отрасль призывает прикрепить к одежде красно-бело-красную ленточку.

День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы армии независимой Латвии над Западной добровольческой армией, так называемыми войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года.