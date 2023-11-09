Анатолий Белый в Риге: "Люди еще не понимают, куда все движется"

В анонсе он отмечал: "Я уверен, что поэзия - это лекарство. Если к ней чаще обращаться - будешь здоровее душой. И потому на этом вечере мы с вами будем буквально дышать стихами, будем общаться на поэтическом и музыкальном языке: слушать поэзию, наслаждаться ею в сопровождении классных импровизаций на саксофоне и даже окунемся в мир кинопоэзии".

Обращаясь к залу, актер добавил, что в это время еще более важно "встречаться друг с другом, дарить друг другу свое тепло": "Неизвестно, что будет завтра, но мы надеемся на лучшее".

Накануне Анатолий Белый выступал в Дюссельдорфе (Германия). Он признался, что зал был не такой красивый, как здесь, в Риге. По его мнению, поэзия в этом зале должна звучать красиво.

"Нам бы хотелось, чтобы это наше с вами общение происходило очень непринужденно", - подчеркнул актер, указав, что эта творческая встреча будет словно дружеская или семейная посиделка на кухне. И ностальгически добавил, что это может быть любая кухня, даже из прошлого, быть может, московская или петербургская, в зависимости от того, кто откуда приехал.

Белый старался не просто читать стихи, а создать что-то вроде диалога. Да, были кадры, в которых он словно ностальгирует по прошлой жизни.