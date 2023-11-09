Анатолий Белый в Риге: "Люди еще не понимают, куда все движется"

6 ноября в 19:00 в большом зале к/т Splendid Palace с новым музыкально-поэтическим спектаклем "Часть жизни" выступил известный актер Анатолий Белый, осудивший российское вторжение в Украину и эмигрировавший в Израиль.
Анатолий Белый - российский актер театра, кино, продюсер, трехкратный лауреат театральной премии "Чайка". Играл в МХТ им. А. П. Чехова. Один из соавторов антивоенного моноспектакля "Я здесь", объехавшего более 50 городов в разных странах мира. В 2022 году вынужден был уехать в Израиль. Играет на сцене театра ГЕШЕР.
В этот вечер со сцены прозвучали стихи Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского в музыкальном сопровождении саксофониста и композитора Арнольда Гискина. Также прошел показ мини-фильмов из просветительского проекта Анатолия Белого "Кинопоэзия" со стихами Ахматовой, Пушкина, Цветаевой и других легендарных поэтов.
В начале вечера Анатолий Белый подчеркнул, что они приехали с этим моноспектаклем из Израиля. Зал разразился аплодисментами.
"Конечно, это важный момент. Звучит он сегодня особо, несмотря на все тяготы времен, которые мы переживаем...
Начиная с прошлого года люди продолжают драматическую цепь событий во всем мире. Полыхает земля. Люди еще не понимают, мне кажется, куда все движется, не отдают себе отчета", - сказал актер в начале вечера.
В анонсе он отмечал: "Я уверен, что поэзия - это лекарство. Если к ней чаще обращаться - будешь здоровее душой. И потому на этом вечере мы с вами будем буквально дышать стихами, будем общаться на поэтическом и музыкальном языке: слушать поэзию, наслаждаться ею в сопровождении классных импровизаций на саксофоне и даже окунемся в мир кинопоэзии".
Обращаясь к залу, актер добавил, что в это время еще более важно "встречаться друг с другом, дарить друг другу свое тепло": "Неизвестно, что будет завтра, но мы надеемся на лучшее".
Накануне Анатолий Белый выступал в Дюссельдорфе (Германия). Он признался, что зал был не такой красивый, как здесь, в Риге. По его мнению, поэзия в этом зале должна звучать красиво.
"Нам бы хотелось, чтобы это наше с вами общение происходило очень непринужденно", - подчеркнул актер, указав, что эта творческая встреча будет словно дружеская или семейная посиделка на кухне. И ностальгически добавил, что это может быть любая кухня, даже из прошлого, быть может, московская или петербургская, в зависимости от того, кто откуда приехал.
Белый старался не просто читать стихи, а создать что-то вроде диалога. Да, были кадры, в которых он словно ностальгирует по прошлой жизни.
"Когда я жил в России, - сказал актер и тут же осекся и ухмыльнулся. - Извините. Как это прозвучало... Сам себя услышал... Я живу в России".
Анатолий Белый рассказал, что тогда у него был проект "Кинопоэзия". Они снимали поэтическое кино на стихи таких поэтов, как Бродский, Пастернак, Пушкин, Ахматова, Цветаева, и многих других. Эти короткие фильмы смогли увидеть и рижане. К примеру, одно из стихотворений Пастернака читала Мария Миронова, а Пушкина - Артур Смольянинов.
За 1,5 часа с музыкальным сопровождением Анатолий Белый провел слушателей от весеннего настроения влюбленности и чистоты до плотских утех и человеческих страстей, как, например, в "Вакханалии" Бориса Пастернака.
Понятно, что актер таким образом пытается переосмыслить то, что произошло - войну в Украине, уход из театра, эмиграцию, а теперь еще одну войну, но уже в Израиле...
Напомним, несколько дней назад на YouTube-канале телеканала "Дождь" вышло интервью Анатолия Белого Михаилу Козыреву. Там он много говорит о своих нынешних чувствах:
"Может быть, я скажу сейчас какую-то совсем плохую крамольную мысль, но та страна, которая меня предала, у меня выбила табуретку. Лишила меня 9 мая, каких-то праздников, которые для меня были священны. Я считаю, что предали меня".
Актер не отрицает, что в 2014 году он принял аннексию Крыма. На тот момент он поверил, что люди и правда проголосовали на референдуме: "Я жил в иллюзии того, что мне насыпали в мозг".
"Я сделал ставку. Вложился профессионально и душевно", - сказал он Козыреву о своей жизни и карьере в РФ, но в итоге к нему пришло страшное разочарование.
"Ощущение огромного обмана и предательства со стороны России ко мне. Вот это я чувствую", - резюмировал актер.
Видео: Интервью с Анатолием Белым
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