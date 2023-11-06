До конца года на границе Латвии и РБ построят 20 км забора

В пятницу, 3 ноября, состоялось заседание комитета по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы, на котором обсуждался прогресс в строительстве восточной границы.

На заседании надзорного комитета VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), которому делегирована организация строительства пограничной инфраструктуры, проинформировало о прогрессе в строительстве латвийско-белорусской и латвийско-российской пограничной инфраструктуры.

До 3 ноября на латвийско-белорусской границе было построено ограждение протяженностью 92,1 км, что составляет 82% от примерной протяженности 112 км, которые планируется завершить в этом году, чтобы к лету следующего года завершить строительство забора протяженностью около 30 км на участках вдоль водоемов. До конца года предстоит построить еще 19,9 км забора.

Также VNĪ сообщило, что на третьем этапе строительных работ на латвийско-белорусской границе на участке вдоль Даугавы длиной 16,7 км ведутся проектные и инженерно-изыскательские работы. Строительство шести вышек связи, подъездных путей и патрульных троп на этом участке планируется частично финансировать из средств фондов Европейского союза.