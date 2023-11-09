"Моя родина больна". 10 вопросов Лигалайзу

Рэп-исполнитель Лигалайз (настоящее имя - Андрей Меньшиков) покинул Россию, начал новую жизнь в Литве и даёт первые большие и очень важные концерты - 25 ноября Лигалайз выступит в Риге в First Club, а 30 декабря - в Вильнюсе в клубе Loftas.
RUS TVNET попросил Лигалайза закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Мой самый бесполезный талант - это... наверное, досконально знать всю историю американского рэпа (он там начался, там его корни). Со всеми хитросплетениями, течениями и влияниями. Тысячи имён, групп и секретных фактов. Такая огромная теоретическая база для жанра, в котором я начал себя проявлять только после того, как эту базу изучил и влюбился во всё это. Мир, который я воссоздал, построил, во-первых, у себя в голове, в сознании. А это самое важное для автора. Построить свою вселенную и потом в ней существовать. Иногда я задумываюсь - зачем мне все эти знания, но… что есть, то есть.
2. Я не терплю... несправедливость. И особенно, когда обижают слабых. Когда вежливость путают со слабостью. Вскипаю, способен на неконтролируемое. Буллинг, травли... Сталкивался, пережил, закалился, натренировался. Никогда не участвую сам и с горечью вижу - как легко животное в человеке к этому скатывается. Клюём, когда только можно это сделать безнаказанно, в стае. Всегда одёргиваю себя даже с теми, кому за дело.
3. В детстве я обожал... восточные единоборства со всей их философией. Путь к совершенствованию себя духовно, через физическое, простое, монотонное. Просто тренировался и оттачивал движения Ката. Медитативно. Отключившись от давящего тоталитаризма окружающего мира. Думаю, это перешло на то, как я конструирую свои рифмы сегодня. Кропотливо, со вниманием к деталям и с глубокой наполненностью общим смыслом всего, что я делаю.
4. Жаль, что я так поздно узнал... что можно доверять интуиции. Что можно верить своим чувствам и житейскому опыту. Слишком часто мне пеняли на то, что я не такой, как все, и пора бы перестать выпендриваться и подчиниться текущему укладу. А уклад в позднесоветском обществе был очень противоречивым, лживым. Я ощущал, что не совпадаю с ним душой; сейчас понимаю, что был прав, но тычки старших оставили определённые шрамы на психике. Я до сих пор с ними разбираюсь.
5. Моя родина... больна. Я оттуда уехал. Моя родина родила много гениальных гуманитариев. Мне есть чем гордиться и к чему стремиться. Жить там сейчас невозможно. Но я не уверен, что не вернусь когда-нибудь, если сумасшествие там пройдёт. Пора избавляться от сакральности места, в котором мы родились. Мир открыт. Привязанность к географической точке - рудимент. Какими бы высокопарными званиями пропаганда эту точку ни называла: Родина, Отчизна, Святые Берёзки… - всё это хорошо, но это всё полное ничто, если человек более счастлив и свободен в каком-то другом месте.
6. Главный рэп-исполнитель на русском языке в 2023 году - это… Лигалайз, конечно же. Глупо спрашивать такое у настоящего рэпера, у хип-хоп-артиста. Вся наша фишка построена на соревновательности, на пуленепробиваемости эго. Но и объективно, если бы я не видел самого большого потенциала в себе как в артисте, я давно бы занялся продюсированием. Я лучший русскоязычный рэпер и доказываю это, проживая нечеловеческие сломы эпох, мод, трендов, мировых порядков, войн и т. д. Марафонец. Цельный и уверенный. Расту и становлюсь лучше. И именно сейчас переживаю свой очередной творческий ренессанс.
7. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... продолжай. Ты прав. Не верь тем, кто говорит, что не получится. Но знай, что это будет пи*дец как трудно, поэтому готовься лучше. Совершенствуйся усерднее. Меньше отвлекайся на ненужное.
8. Деньги - это... воздух. Свобода делать то, что хочешь, что считаешь нужным. Не цель, но необходимое средство для достижения душевного комфорта с самим собой.
9. Последняя книга, которую я прочитал, это - ... новый Пелевин. Но это такое уже… дежурное чтение. А вот что потрясло, так это "Палата № 6" - есть такие вещи, которые как бы знаешь с детства и не перечитываешь. А я вот перечитал и поразился универсальности, холодной правде о нас. Такая безнадёга про родину мою там. Мы переживаем очередной виток, в котором Антон Павлович оказался во всём прав.
10. Я боюсь... что это всё надолго. Думаю, все поняли. Я давал развёрнутые ответы на все предыдущие вопросы. А здесь позволю себе понятный всем лаконизм. Главное - надеяться. Добро победит. Верим.
Билеты на концерт Лигалайза в Риге можно купить здесь.
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