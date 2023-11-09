"Моя родина больна". 10 вопросов Лигалайзу

Лигалайз (Андрей Меньшиков) Фото: Пресс-фото

6. Главный рэп-исполнитель на русском языке в 2023 году - это… Лигалайз, конечно же. Глупо спрашивать такое у настоящего рэпера, у хип-хоп-артиста. Вся наша фишка построена на соревновательности, на пуленепробиваемости эго. Но и объективно, если бы я не видел самого большого потенциала в себе как в артисте, я давно бы занялся продюсированием. Я лучший русскоязычный рэпер и доказываю это, проживая нечеловеческие сломы эпох, мод, трендов, мировых порядков, войн и т. д. Марафонец. Цельный и уверенный. Расту и становлюсь лучше. И именно сейчас переживаю свой очередной творческий ренессанс.

7. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... продолжай. Ты прав. Не верь тем, кто говорит, что не получится. Но знай, что это будет пи*дец как трудно, поэтому готовься лучше. Совершенствуйся усерднее. Меньше отвлекайся на ненужное.

8. Деньги - это... воздух. Свобода делать то, что хочешь, что считаешь нужным. Не цель, но необходимое средство для достижения душевного комфорта с самим собой.

9. Последняя книга, которую я прочитал, это - ... новый Пелевин. Но это такое уже… дежурное чтение. А вот что потрясло, так это "Палата № 6" - есть такие вещи, которые как бы знаешь с детства и не перечитываешь. А я вот перечитал и поразился универсальности, холодной правде о нас. Такая безнадёга про родину мою там. Мы переживаем очередной виток, в котором Антон Павлович оказался во всём прав.

10. Я боюсь... что это всё надолго. Думаю, все поняли. Я давал развёрнутые ответы на все предыдущие вопросы. А здесь позволю себе понятный всем лаконизм. Главное - надеяться. Добро победит. Верим.

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