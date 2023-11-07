Подвал корпуса онкологии больницы Страдиня затопило; пациентов перевели в другие корпуса

Подвал онкологического корпуса Клинической университетской больницы им. П. Страдиня (PSKUS) затопило, сообщает агентство LETA.
В целях безопасности отключено электричество, а пациентов перевели в другие корпуса.
Ситуация находится под контролем, лечение пациентов продолжается, утверждает больница.
❗️Informējam, ka PSKUS Onkoloģijas korp.pagrabstāvā ieplūdis ūdens. Drošības apsvērumu dēļ atslēgta elektrība, pacienti drošos apstākļos pārvietoti uz citiem korpusiem. Situācija tiek kontrolēta, pacientu ārstēšana tiek turpināta. Ziņosim par turpmāko! pic.twitter.com/F7DgJlwxdW— Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (@Stradina_slimn) November 7, 2023
Передача TV24 "Stopkadri ar Armandu Puči" ранее сообщала, что в подземном коридоре PSKUS, соединяющим сданный в эксплуатацию корпус А с 32-м корпусом старого здания, были замечены дефекты на стенах и напольном покрытии.
Фотографии, на которых видны дефекты, передача получила от сотрудника больницы, который утверждал, что повреждения были замечены еще два года назад. Во время ливней по стенам коридора иногда течет вода. Были и случаи, когда коридор затапливало, и сотрудникам приходилось пациентов на кроватях или инвалидных колясках толкать через воду. Сотрудник больницы также заявил, что периодически происходят попытки исправить повреждения, однако это ситуацию не улучшило.
В PSKUS пояснили, что повреждения в коридоре были вызваны ведущимися строительными работами второй очереди блока А.
Больница "незамедлительно проинформировала строительного подрядчика о ситуации в помещениях больницы", и сейчас подрядчик ремонтирует деформационный шов и заделывает образовавшиеся трещины. Повреждения устраняются за счет подрядчика. Однако больница не исключает возникновения такой ситуации и в будущем, "принимая во внимание объемные работы по обновлению инфраструктуры, проходящие на территории больницы".
Передача указывает, что проблемы в новом корпусе больницы были и раньше. В 2015 году в балках, колоннах и перекрытиях здания были обнаружены деформации и трещины, а в трещины и швы подвала проникла влага.
Новый корпус больницы Страдиня был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Общее финансирования первого этапа нового корпуса составило примерно 87,5 миллиона евро, включая средства еврофондов. В настоящее время в больнице ведутся строительные работы второй части корпуса А, но есть риск лишиться софинансирования Евросоюза - примерно 70 миллионов евро.
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