Подвал корпуса онкологии больницы Страдиня затопило; пациентов перевели в другие корпуса

Передача TV24 "Stopkadri ar Armandu Puči" ранее сообщала, что в подземном коридоре PSKUS, соединяющим сданный в эксплуатацию корпус А с 32-м корпусом старого здания, были замечены дефекты на стенах и напольном покрытии.

Фотографии, на которых видны дефекты, передача получила от сотрудника больницы, который утверждал, что повреждения были замечены еще два года назад. Во время ливней по стенам коридора иногда течет вода. Были и случаи, когда коридор затапливало, и сотрудникам приходилось пациентов на кроватях или инвалидных колясках толкать через воду. Сотрудник больницы также заявил, что периодически происходят попытки исправить повреждения, однако это ситуацию не улучшило.