Начата проверка действий должностных лиц PSKUS в связи с освоением финансирования ЕС

Проверка начата в отделе по защите прав лиц и государства.

Как сообщалось, совет PSKUS выразил недоверие правлению больницы, отстранив от должностей Ринальда Муциньша, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агриса Мелниса.

В соответствии с законом об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица совет PSKUS назначил временное правление больницы со сроком полномочий на один год.

В процессе строительства новых корпусов PSKUS может потерять до 70 млн евро вместо ранее предполагавшихся 46 млн евро, поэтому в новое правление выбраны люди с сильными знаниями кризисного менеджмента и их работа будет ориентирована на снижение убытков для спасения того, что еще подлежит спасению, заявил ранее агентству LETA член временного совета больницы Нормунд Станевич.