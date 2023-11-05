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Начата проверка действий должностных лиц PSKUS в связи с освоением финансирования ЕС

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Строительство нового корпуса PSKUS
Строительство нового корпуса PSKUS Фото: Zane Bitere/LETA

Генеральная прокуратура начала проверку действий должностных лиц ГООО "Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня" (PSKUS) в связи с освоением финансирования из структурных фондов Евросоюза, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина.

Проверка начата в отделе по защите прав лиц и государства.

Как сообщалось, совет PSKUS выразил недоверие правлению больницы, отстранив от должностей Ринальда Муциньша, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агриса Мелниса.

В соответствии с законом об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица совет PSKUS назначил временное правление больницы со сроком полномочий на один год.

В процессе строительства новых корпусов PSKUS может потерять до 70 млн евро вместо ранее предполагавшихся 46 млн евро, поэтому в новое правление выбраны люди с сильными знаниями кризисного менеджмента и их работа будет ориентирована на снижение убытков для спасения того, что еще подлежит спасению, заявил ранее агентству LETA член временного совета больницы Нормунд Станевич.

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