Президент Польши поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому

Действующий премьер должен предложить состав нового правительства, но его партия "Право и справедливость" лишена абсолютного большинства в парламенте. Оппозиция критикует решение президента.
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 6 ноября, поручил сформировать новое правительство действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Он - член национально-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), которая находилась у власти в Польше в течение восьми лет, но в результате прошедших 15 октября парламентских выборов лишилась абсолютного большинства, хотя и осталась крупнейшей политической силой в стране.
При этом о своей готовности составить правящую коалицию заявили оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), возглавляемый партией "Гражданская платформа" (ГП) Дональда Туска, экс-премьера Польши и бывшего председателя Европейского совета, центристское объединение "Третий путь" и социал-демократическое - "Левые". Туск является кандидатом на пост премьер-министра от оппозиции.
Ранее Дуда провел консультационные встречи с представителями всех партий, при этом сам президент также является выходцем из политического лагеря ПиС. Он фактически проигнорировал заявление трех оппозиционных партий, в совокупности контролирующих большинство мест в парламенте. В нынешней ситуации у Моравецкого практически нет шансов на создание правительственной коалиции.
Оппозиция критикует решение президента
Лидер польской оппозиции Дональд Туск раскритиковал решение Дуды. По его словам, цитируемым новостным порталом TVN24, нынешние власть имущие надеются таким образом затянуть время - "украсть еще несколько дней, две-три недели". Однако он считает это "непатриотичным и нецивилизованным". "В конце концов, на мой взгляд, они очень пожалеют, что затянули этот унизительный для всех момент", - подчеркнул Туск.
Согласно польской конституции, формирование нового кабинета министров после выборов может быть проведено в три этапа, поясняет Polskie Radio. На первом этапе президент поручает формирование правительства, которое должно получить одобрение нижней палаты парламента - польского Сейма - абсолютным большинством голосов. Если это не удается, то сами парламентарии получают возможность назначить новую кандидатуру для формирования кабинета. В этом случае также правительство должно получить поддержку Сейма. И только если этого не случится, президент повторно должен будет поручить кому-то собрать кабинет - причем при третьем голосовании по доверию правительству потребуется не абсолютное, а простое большинство голосов.
Ранее Анджей Дуда назначил дату учредительного заседания нового парламента на 13 ноября, а старшим спикером на нем должен быть Марек Савицкий - польский политик, который в 2014-2015 годах был министром сельского хозяйства в правительстве Дональда Туска и его преемницы Эвы Копач.