Президент Польши поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 6 ноября, поручил сформировать новое правительство действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Он - член национально-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), которая находилась у власти в Польше в течение восьми лет, но в результате прошедших 15 октября парламентских выборов лишилась абсолютного большинства, хотя и осталась крупнейшей политической силой в стране.

При этом о своей готовности составить правящую коалицию заявили оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), возглавляемый партией "Гражданская платформа" (ГП) Дональда Туска, экс-премьера Польши и бывшего председателя Европейского совета, центристское объединение "Третий путь" и социал-демократическое - "Левые". Туск является кандидатом на пост премьер-министра от оппозиции.

Ранее Дуда провел консультационные встречи с представителями всех партий, при этом сам президент также является выходцем из политического лагеря ПиС. Он фактически проигнорировал заявление трех оппозиционных партий, в совокупности контролирующих большинство мест в парламенте. В нынешней ситуации у Моравецкого практически нет шансов на создание правительственной коалиции.

Оппозиция критикует решение президента