TikTok-блогер Айя Нагле: Я однозначно очень жесткая девушка в политике

TikTok-блогер Айя Нагле за сравнительно небольшой срок (чуть больше года) уже успела стать заметным игроком на рынке соцсетей Латвии. Кроме того, она не скрывает своих политических амбиций, хоть в 14-й Сейм ей попасть и не удалось. О том, сколько подписчиков нужно, чтобы обсуждать социальные темы, почему дети в Латвии должны учиться на латышском языке и как зарабатывает TikTok-блогер - RUS TVNET поговорил с Айей Нагле.
Айя Нагле
- Латвийский блогер, политик;
- Ведет TikTok (48,9 тысячи подписчиков), Instagram (13,8 тысячи подписчиков), Telegram (967 подписчиков);
- Основные темы роликов - обзор ресторанов, обзор городов Латвии, обсуждение социальных проблем;
- 17 ноября выпустила первое видео на своем YouTube-канале - интервью с шеф-поваром Генрихом Эрхардом;
- Баллотировалась в 14-й Сейм от партии "Республика".
- Я хотел про политику с тобой поговорить, потому что ты в недавнем интервью сказала, что у тебя все еще есть политические амбиции, что ты хочешь приносить пользу стране, если уж так высокопарно выражаться, и в этой сфере. Во-первых, хочу уточнить - на выборы в Сейм ты шла от партии "Республика". Ты все еще в ней состоишь?
- На данный момент да. Формально я в ней состою.
- А неформально?