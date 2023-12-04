TikTok-блогер Айя Нагле: Я однозначно очень жесткая девушка в политике

Айя Нагле Латвийский блогер, политик;

Ведет TikTok (48,9 тысячи подписчиков), Instagram (13,8 тысячи подписчиков), Telegram (967 подписчиков);

Основные темы роликов - обзор ресторанов, обзор городов Латвии, обсуждение социальных проблем;

17 ноября выпустила первое видео на своем YouTube-канале - интервью с шеф-поваром Генрихом Эрхардом;

Баллотировалась в 14-й Сейм от партии "Республика".

- Я хотел про политику с тобой поговорить, потому что ты в недавнем интервью сказала, что у тебя все еще есть политические амбиции, что ты хочешь приносить пользу стране, если уж так высокопарно выражаться, и в этой сфере. Во-первых, хочу уточнить - на выборы в Сейм ты шла от партии "Республика". Ты все еще в ней состоишь?

- На данный момент да. Формально я в ней состою.

- А неформально?