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TikTok-блогер Айя Нагле: Я однозначно очень жесткая девушка в политике

Артем Липин rus.tvnet.lv
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TikTok-блогер Айя Нагле за сравнительно небольшой срок (чуть больше года) уже успела стать заметным игроком на рынке соцсетей Латвии. Кроме того, она не скрывает своих политических амбиций, хоть в 14-й Сейм ей попасть и не удалось. О том, сколько подписчиков нужно, чтобы обсуждать социальные темы, почему дети в Латвии должны учиться на латышском языке и как зарабатывает TikTok-блогер - RUS TVNET поговорил с Айей Нагле.

Айя Нагле

  • Латвийский блогер, политик;
  • Ведет TikTok (48,9 тысячи подписчиков), Instagram (13,8 тысячи подписчиков), Telegram (967 подписчиков);
  • Основные темы роликов - обзор ресторанов, обзор городов Латвии, обсуждение социальных проблем;
  • 17 ноября выпустила первое видео на своем YouTube-канале - интервью с шеф-поваром Генрихом Эрхардом;
  • Баллотировалась в 14-й Сейм от партии "Республика".

- Я хотел про политику с тобой поговорить, потому что ты в недавнем интервью сказала, что у тебя все еще есть политические амбиции, что ты хочешь приносить пользу стране, если уж так высокопарно выражаться, и в этой сфере. Во-первых, хочу уточнить - на выборы в Сейм ты шла от партии "Республика". Ты все еще в ней состоишь?

- На данный момент да. Формально я в ней состою.

- А неформально?

- Неформально... Смотри, сейчас я расскажу немножечко обо мне, о политике и обо всем, что сейчас происходит в моей жизни. Я начала вести блог так активно в тот момент, когда приняла решение идти в политику. Цель моего блога, и я этого никогда не скрывала, - себя популяризировать, и чтобы люди начали меня узнавать. Потому что в дальнейшем эти люди будут за меня голосовать. Или не будут.

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