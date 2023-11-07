Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии

После незаконного пересечения границы самолет вернулся на территорию России.

Принимая во внимание обнаруженное нарушение, Национальные Вооруженные силы (НВС) начали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности Латвии. Оперативная информация была отправлена ​​в НАТО.

Минобороны проинформировало об этом случае МИД для принятия дальнейших дипломатических мер.

7 ноября в МИД был вызван временный уполномоченный сотрудник посольства России в Латвии, которому была подана нота протеста в связи с инцидентом.

В Минобороны подчеркивают, что ввиду полномасштабного вторжения России в Украину Латвия усилила защиту своих сухопутных границ, воздушного пространства и территориальных вод. Кроме того, страны-союзники НАТО на ротационной основе обеспечивают патрулирование воздушного пространства над странами Балтии.

Латвия продолжит обеспечивать защиту внешней границы ЕС и НАТО. Системы наблюдения за воздушным пространством НВС способны оперативно выявлять нарушения воздушного пространства и информировать об этом НАТО для совместного принятия решения о необходимых действиях.