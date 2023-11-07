Разбор ⟩ Пропалестинская акция в Таллинне: за что полиция увела пятерых демонстрантов?

В воскресенье, 5 ноября, на площади Вабадузе в Таллинне прошла демонстрация, участники которой выразили поддержку "палестинцам", пострадавшим или убитым в результате конфликта между Израилем и ХАМАС. Пятерых демонстрантов полиция задержала и начала в их отношении производство. Rus.Postimees объясняет, за что они могут быть наказаны и при чем здесь право "палестинского народа" на самоопределение.
Начальник оперативного отдела Пыхьяской префектуры Мадис Аллак сообщил Postimees, что в демонстрации приняли участие около трехсот человек и мероприятие было в целом спокойным. Тем не менее, полиция задержала на демонстрации пять человек и возбудила против них дело о правонарушении за поддержку и оправдание преступления против человечности.
Все задержания связаны с лозунгом "От реки до моря Палестина будет свободна". "Этот месседж можно толковать как публичную демонстрацию символа преступления против человечности, так как он призывает к прекращению существования государства Израиль. Это антисемитский лозунг, использование которого оправдывает совершение актов против человечности", - сказал Аллак.
По словам организаторов, целью их демонстрации было привлечь внимание общественности к "проблеме Палестины", опираясь на достоверные академические источники и открытую информацию. По их мнению, речь идет о стремлении палестинцев к независимости и к равным правам и достоинству "палестинского народа". Так насколько обоснованы требования полиции?
Что не так с лозунгом демонстрантов?
Стремление к независимости и право народа на самоопределение упомянуто как одно из основополагающих прав в ст. 1 Устава ООН. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам указывает, что ООН признает стремление всех зависимых народов к свободе и достижении своей независимости.
Декларация о принципах международного права 1970 г. гласит, что страны-члены ООН признают подчинение народов иностранному игу, господству и эксплуатации препятствием на пути установления международного мира и безопасности.
Что из этого имеет отношение к "палестинскому народу" и его стремлению к независимости? Ничего. Право на самоопределение принадлежит народу как нации. Нация - это историческая форма общности людей, объединенных единым языком и территорией, глубокими внутренними экономическими связями, определенными чертами культуры. Именно такой политически организованный народ имеет право на самоопределение.
Так называемый "палестинский народ" не является отдельной нацией. Это арабы, проживающие на территории исторической области Палестина. По последним оценкам арабов в мире насчитывается 400 миллионов человек и они являются основной группой населения в 22 государствах. Иными словами, арабы как нация 22 раза реализовали свое право на самоопределение. Они не являются народом под иностранным игом и эксплуатацией.
Для сравнения - одна из самых крупных наций в мире, которая до сих пор не реализовала свое право на самоопределение - это курды. В мире их насчитывается около 40 миллионов. Курды живут на территории Турции, Ирана, Ирака, Сирии. Турецко-курдский вооруженный конфликт между правительством Турции и национально-освободительным движением, которое борется за создание суверенного курдского государства, продолжается с 1984 года по сей день.
Кто-нибудь из сторонников "свободной Палестины" выходил требовать права на самоопределение для 40 миллионов курдов? Также народом, который впервые в 1948 году реализовал свое право на самоопределение и на собственное государство, являются евреи. У них и сейчас нет другого, кроме Израиля.
Израиль можно пересечь от Средиземного моря до реки Иордан менее чем за полтора часа на автомобиле. Это те самые река и море, которые упоминали участники акции, задержанные полицией. Означает ли лозунг "Палестина будет свободна от реки до моря", что Израиля быть на карте не должно?
Очевидно, да. Проживающие в Палестине арабы требуют создания собственного государства на месте Израиля. То есть сторонники самоопределения "от реки до моря" считают, что арабы имеют право на самореализацию в 23-й раз за счет единственного государства евреев.
То, чего требует ХАМАС, хотят и "палестинцы"
Сегодня сектором Газа управляет не Израиль. ХАМАС - это не просто террористы на территории сектора, которые живут случайно рядом с простыми гражданскими. По соглашениям в Осло-2 был создан Палестинский законодательный совет - законодательный орган Палестинской автономии, избираемый жителями палестинских территорий Западного берега и сектора Газа.
Сегодня в состав совета входят 132 члена и с 2006 года ХАМАС и члены, связанные с этой организацией занимают 74 из 132 мест. Население сектора Газа целенаправленно почти 20 лет выбирает в парламент террористов. Например, один из лидеров ХАМАС - Исмаил Хания - стал премьер-министром Палестинской национальной администрации еще в 2006 и был им вплоть до 2014 года.
Деятельность Совета была приостановлена в 2007 году из-за раскола между ХАМАС и Фатх (Палестинское движение национального освобождения), но комитеты продолжают работать, а парламентские дискуссии ведутся по-прежнему. Выборы были назначены на 2021 год, но затем были отложены на неопределенный срок.
Внутриполитическая борьба в Газе все время происходила между радикальными группировками, обычным партиям нерадикального толка там места особо не было. Израиль политическую жизнь, законодательные органы и правительство палестинских арабов не контролирует.
У ХАМАС всегда был всего один пункт политической программы - уничтожение Израиля. ХАМАС также отвергает любую перспективу мира или сосуществования с государством Израиль. "Инициативы, предложения и международные конференции – это пустая трата времени и напрасные усилия", - сказано в доктрине ХАМАС.
Гитлер и палестинский национализм против евреев
Основной нарратив арабского-палестинского национализма с 20-х годов прошлого столетия - это не создание собственной государственности, а уничтожение еврейской еще в зародыше, а также уничтожение евреев как народа. Хадж Амин аль-Хусайни, арабский националист и видный мусульманский религиозный лидер не раз встречался с Адольфом Гитлером.
В начале июня 1946 года Хадж Амин эль-Хусейни, известный как Великий муфтий Иерусалима, сбежал после года приятного домашнего ареста во Франции и вылетел в Каир. Хусейни, которого в Египте к тому времени часто называли просто "муфтием", получил международную известность как большой друг нацистской Германии.
После его встречи с Адольфом Гитлером в Берлине в ноябре 1941 года его речи с призывом убивать евреев транслировались на Ближний Восток по коротковолновым радиопередатчикам Третьего рейха. По ссылке можно посмотреть кинохронику с этой встречи двух главных антисемитов.
Нацизм и исламизм продолжают начатое
Сегодня евреев в Газе нет: израильских поселенцев оттуда выселили еще в результате переговоров в Осло. В обмен им пообещали мир. О том, что "палестинскому народу" нужен мир без евреев, стало очевидно из событий 7 октября.
Израильское правительство показало иностранным журналистам 43-минутный фильм, составленный из снятого на камеры наблюдения, нательные камеры боевиков ХАМАС, камерами на приборных панелях автомобилей и с мобильных телефонов.
Израильтян, включая самых маленьких, сжигали заживо, отрубали им головы и конечности, выкалывали глаза, насиловали на глазах у семей. От увиденных зверств журналисты на показе падали в обморок. Очевидно, что есть прямая связь между зверским истреблением 1400 человек в Израиле и тем, что сказал Халед Мешал, лидер ХАМАС, в своей известной речи: "Палестина наша от реки до моря, с юга до севера".
Демонстранты в воскресение решили повторить этот лозунг, несмотря весь изложенный выше контекст. Возникает вопрос: эти люди считают приемлемым расчленять детей ради идеи "независимой Палестины"?
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