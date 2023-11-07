Индия приступила к разработке собственного ракетного комплекса

По словам чиновника, программа LRSAM получила название Project Kusha и находится на ранней стадии.

Система LRSAM будет спроектирована и разработана Организацией оборонных исследований и разработок министерства обороны Индии. Система предназначена для выявления и нейтрализации угроз с воздуха, она позволит сбивать баллистические и крылатые ракеты, беспилотники и другие угрозы. Планируется, что дальность действия LRSAM может составить до 350 километров.

В настоящее время министерство обороны Индии одобрило разработку пяти систем LRSAM. По техническим характеристикам LRSAM будет аналогом российской системы ПВО С-400 "Триумф".

По данным государственной телекомпании Индии, стоимость программы стоит более 2,5 миллиардов долларов. Ожидается, что новые системы поступят на вооружение армии Индии в 2028 или 2029 годах.

Кроме того Индии в сотрудничестве с Israel Aerospace Industries, Rafel Advanced Defense Systems и рядом местных компаний разработала зенитный ракетный комплекс средней дальности MRSAM, аналог израильской ракеты система Barak-8.

MRSAM уже состоит на вооружении Индии. Его использует как в ВВС, так и в ВМС. Он может перехватывать несколько целей на расстоянии до 70 километров.

В 2019 году Россия приступила к разработке систем С-400 для нужд Индии. С учетом ранее заключенного контракта Индия должна была заплатить 5,43 миллиарда долларов за разработку систем С-400.

Однако Россия, начав войну в Украине, на неопределенный срок приостановила поставки систем ПВО, а также запасных частей для самолетов, что вынудило Индию искать альтернативы.