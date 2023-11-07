Видео ⟩ В Саласпилсе попытались поджечь церковь

Камера видеонаблюдения смогла зафиксировать обоих преступников. У одного из них в руках была бутылка спиртного, что говорит о безрассудном поведении в состоянии алкогольного опьянения.

Римско-католическая церковь в Саласпилсе столкнулась с неприятной ситуацией. Видимо, кому-то очень не нравится церковь на улице Ригас или у кого-то есть неприязнь к религии, потому что была предпринята попытка поджечь церковь. К счастью, попытка не увенчалась успехом.

Илмар, представитель церкви совершенно уверен, что преступников найдут быстро, ведь мужчин зафиксировали камеры. Все материалы переданы в полицию.

"Мне самому было бы интересно узнать, если эти люди найдутся, какова была их мотивация, почему они захотели это сделать. Я им не нравлюсь? Католическая церковь им неприятна? Мне было бы интересно понять, какие настроения, мысли в голове у местных жителей", - сказал Илмар.

В церкви не намерены повышать безопасность из-за этого происшествия, но радуются, что материальные потери составили всего лишь пару мешков сгоревших пеллет.

Видео: Сюжет программы Degpunktā