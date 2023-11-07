Видео ⟩ Вор забрался в магазин игрушек, украдена даже коробка для пожертвований

Мальчик Кристерс и его мать встречают нас в магазине, который семья открыла всего несколько недель назад. Мальчик радостно бегает, а Лиене, несмотря на случившееся, тоже не потеряла возможность улыбаться.

Женщина обнаружила кражу в минувшую пятницу, 3 ноября, когда пришла на работу. Вор взял деньги из кассы, ценные вещи, а также коробку, в которой были пожертвования на реабилитацию мальчика.

Лиене считает, что вор не намеренно выбрал своей целью магазин игрушек, а, скорее, это было совпадение.

"Я надеюсь, что вору эти деньги нужны не больше, чем нам, я надеюсь, что они будут возвращены. Я верю, что мир добр", - сказала Лиене, владелица Kriksis.

Видео: Сюжет программы Degpunktā