Видео ⟩ Передача: Растет напряженность между Зеленским и военным руководством Украины

Разногласия выявились в решающий для Украины момент, когда контрнаступление все еще не может принести ожидаемых результатов, а Запад обсуждает продолжение помощи Киеву.

Пожалуй, самая тяжелая неделя для Зеленского - вот что думают украинские СМИ о последних перипетиях украинского президента.

Спекуляции о напряженности между президентом и генералом по поводу стратегии войны в Украине муссируются уже довольно давно, но до сих пор разногласия не выходили в публичное пространство. На прошлой неделе Зеленский также уволил одного из заместителей Залужного, не объяснив причин. Оппозиция назвала это политическим вмешательством в дела армии и ошибкой.

Эксперты утверждают, что негативная огласка помогает Кремлю и политическим оппонентам Зеленского.

Тем временем Зеленский признал, что усталость от войны на Западе вполне реальна и никто не верит в победу Украины так сильно, как он.

О своем намерении баллотироваться на следующих выборах президента Украины также объявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович, критикующий политику Зеленского как на поле боя, так и вне его.

В теории выборы могли бы пройти весной 2024 года, но Зеленский сообщил, что для них сейчас не время.

Видео: Сюжет передачи LTV Ziņu dienests (на латышском языке)